„E primul stadion din România pe care am intrat și s-a întâmplat asta!” Concluziile lui Mihai Stoica după ce a pășit pe arena din Ghencea 

FCSB a primit acceptul de a juca pe arena din Ghencea, iar astăzi fanii s-au îngrămădit la casele de bilete de la stadion. Mihai Stoica a mers la arenă, iar acum și-a spus primele impresii, arătându-se impresionat de modul în care a fost refăcut stadionul.

Mihai Stoica, încântat de stadionul Steaua

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB i-a lăudat pe cei care au proiectat arena, punctând că nu a găsit vreun defect în scurta vizită de sâmbătă.

„Stadionul e o surpriză mare. E primul stadion din România pe care am intrat și, oricât de critic aș fi vrut să fiu, nu am putut să îi găsesc un defect. Totul e făcut foarte bine. Spațiile destinate echipelor sunt exact ceea ce trebuie. Se iese și se intră foarte ușor în zona destinată sportivilor. Totul de excepție. Gazonul arată bine. E diferit față de ce era pe Arena Națională, dar arată bine.

Mă refer la textură, e hibrid. În opinia mea, nu mai are nimic din vechiul stadion. De ce? Am ieșit unde era parcarea de la tribuna oficială, iar acolo se construiesc blocuri. Lângă s-a construit deja un mini-cartier de blocuri, toate noi. Nu mai recunoști nimic. Chiar nu am trăit sentimentul de la Galați, unde am văzut lucrurile exact așa cum le-am lăsat. Aici totul e schimbat, dar merită felicitați cei ce au proiectat acest stadion. Înțeleg că sunt șanse să se construiască și o Sală Polivalentă lângă stadion, ceea ce ar fi extraordinar”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.



