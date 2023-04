„E jenant! Nici Băsescu nu a avut așa campanie!” Eugen Neagoe s-a dezlănțuit după meciul cu FCSB: „Trebuie să urlăm, să facem circ!” 

Oltenii au ieșit matematic din lupta pentru titlu după înfrângerea suferită pe teren propriu cu FCSB. Scorul a fost deschis de Compagno, în minutul 44, dar Craiova putea egala din penalty, prin Andrei Ivan, în minutul 79, golgheterul din Bănie a trimis însă pe lângă poarta lui Târnovanu.

Un minut mai târziu, FCSB a mai marcat o dată, prin Sorescu, însă Craiova a redus din diferență prin golul marcat de Elvir Koljic din penalty, în prelungirile meciului, fără să poată „smulge” însă o remiză.

Eugen Neagoe, dezlănțuit după Universitatea Craiova - FCSB: „Au tras de timp din minutul 50!”

Eugen Neagoe a vorbit la finalul meciului, acuzând ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare partidei din Bănie. Antrenorul oltenilor s-a arătat nemulțumit de cât s-a vorbit despre faultul lui Răzvan Onea asupra lui Florinel Coman în etapa trecută, când FCSB a pierdut cu Rapid, sugerând că arbitrajul a fost influențat de discuțiile precizate.

„Puteam să și câștigăm jocul, cei de la FCSB au tras de timp din minutul 50, ei atât și-au dorit. Ar trebui să mai vorbim și alte lucruri, dar e jenant, tot ce s-a întâmplat în săptămâna premergătoare acestui joc, s-a făcut o campanie..nici Băsescu nu cred că a avut asemenea campanie, s-a vorbit de un fault zi de zi, la noi nu s-a mai vorbit atât. Când fața lui Armaș era... era desfigurat băiatul. Acum, cred că Compagno trebuia să primească al doilea galben în a doua repriză când se duce cu piciorul la înălțimea pieptului, dar nu primește nimic că mai avea unul, dacă era avertizat era eliminat. Ăsta e fotbalul, dacă trebuie să facem gură, să țipăm, să urlăm, să facem circ, asta e ceea ce vedem.

Jocul nostru nu a fost influențat, dar arbitrajul. Nici lui Băsescu nu i s-au făcut astfel de campanii, tot respectul pentru Kovacs, un arbitru de top, dar nu am vorbit de el. Am spus tot ce s-a întâmplat. Trebuia avertizat portarul din minutul 50, trăgea de timp, se muta dintr-o parte în alta a careului de unde să degajeze. Luați și vedeți, au două goluri marcate dintr-un șut.

Noi ne-am creat ocazii, am jucat fotbal, am încercat să câștigăm dar din păcate nu am reușit. Am făcut două greșeli, am primit două goluri și asta a fost. Am ieșit matematic de la titlu, dar îmi doresc să fie băieții sănătoși și să ne gândim la meciul de la Cluj. Îmi doresc un arbitraj ca în această seară, probabil nu va fi, nu putem schimba nimic, suntem prea mici, cel puțin eu sunt prea mic.

Am jucat fotbal mulți ani, nu sunt parașutat de undeva, sincer, mi-aș dori ca și în etapa următoare la Cluj să avem arbitraj cum au avut adversarii noștri în această seară. Campania făcută în săptămâna premergătoare...asta este. Compagno trebuia eliminat, ce să mai vorbim? Crețu, nu am scos o vorbă, cartonaș roșu, evident, așa s-a întâmplat, trebuia penalizat, acum trebuia penalizat. Au făcut numeroase faulturi și nu s-au dat cartonașe, a fost fault la fiecare fază și nu au fost penalizați.

Eu sunt prea mic, am spus două lucruri și mi-e că mă și suspendă. S-au făcut campanii în fiecare zi despre acel fault.

Erau afectați cu toții, le-am zis să ridice capul, i-am încurajat. Toți jucătorii mari ratează penalty. Era un moment important și în prima repriză când a dat Markovic bară, a căzut mingea lângă linia porții, dacă dădea gol poate câștigam și cu o diferență mare. Probabil la un moment dat lucrurile se vor nivela. S-a vorbit toată săptămâna de o fază, după meciul de la Voluntari acel băiat trebuia eliminat, un roșu mai direct...etapa următoare a jucat și a marcat”, a declarat Eugen Neagoe la finalul meciului.

Clasamentul play-off-ului

1. Farul Constanța - 6 meciuri 43 puncte

2. FCSB - 6 meciuri 40 puncte

3. CFR Cluj - 5 meciuri 38 puncte

4. Universitatea Craiova - 6 meciuri 35 puncte

5. Rapid București - 5 meciuri 31 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 6 meciuri 25 puncte