„A promis că va veni și el!” Eugen Neagoe a dezvăluit promisiunea făcută de Mihai Rotaru jucătorilor de la Universitatea Craiova: „Trebuie să fie apți pentru petrecere!” 

Oltenii au câștigat duelul de la Sfântu Gheorghe și s-au apropiat la patru puncte distanță de liderul Farul, care urmează să joace cu CFR Cluj. Universitatea Craiova s-a impus datorită golurilor marcate de Alexandru Crețu și Jovan Markovic, însă a și încasat un gol în prelungirile meciului. Gruparea pregătită de Eugen Neagoe a ajuns astfel la două victorii consecutive.

Eugen Neagoe, încântat de victoria cu Sepsi Sf. Gheorghe

Antrenorul Universității Craiova a vorbit despre victoria obținută de echipa sa, mulțumit de jocul prestat de jucătorii săi. Neagoe a dezvăluit că fotbaliștii urmează să aibă ziua liberă duminică, atunci când urmează să aibă loc botezul fiicei lui Andrei Ivan, dar și nunta fotbalistului. Mai mult, tehnicianul a spus și ce promisiunea le-a făcut finanțatorul Mihai Rotaru jucătorilor săi dacă aveau să câștige meciul cu Sepsi.

„Cred că e o victorie meritată, vreau să îi felicit pe băieți pentru atitudinea avută, am discutat mult în aceste zile, am interpretat jocul foarte bine. În repriza a doua am încercat să îi surprindem, am vrut să facem pressing, i-am schimbat (n.r. Klojic și Baiaram) pentru că făcuseră un efort foarte mare. Jucătorii care intră pe parcursul meciului trebuie să facă diferența, așa cum au făcut-o și acum.

Noi nu avem titulari și rezerve, alegem și în funcție de adversari. Mateiu a făcut un efort formidabil, nu s-a simțit bine în ultimele zile, dar când am avut nevoie a intrat și a ajutat echipa. Mi-aș fi dorit să nu încasăm acel gol pe final, era mai frumos 2-0. Ăsta este fotbalul, vreau să îi felicit pe băieți, vreau să le mulțumesc și suporterilor, și fanilor lui Sepsi, m-am simțit foarte bine aici, le-am mulțumit pentru aplauze.

Dacă era mai inspirat, Markovic mai reușea să marcheze un gol, a avut acea minge pe piciorul drept, dacă șuta la poartă cred că putea să marcheze, dar a întors-o pe piciorul stâng, cum face el de obicei, încearcă să mai facă un dribling, fiind un jucător cu o tehnică deosebită poate să își elimine adversarul cu ușurință. El a încercat acest lucru, nu i-a reușit, dacă marca și acolo era 3-0 și jocurile erau făcute.

E o victorie frumoasă, meritată, vor avea și ei două zile libere, cu toate că vom petrece seara împreună în cantonament, mâine facem refacerea și vom avea liber, pentru că duminică este o zi importantă, e botezul fiicei lui Andrei Ivan și nunta, băieții trebuie să fie apți pentru duminică, sper să se simtă bine, atunci ne vom bucura și împreună cu patronul, pentru că a promis că dacă vom reuși să câștigăm va veni și el, va fi prezent.

Ne gândim la următorul meci, suntem bucuroși, băieții merită felicitări și două zile libere, dar după aceea trebuie să ne gândim foarte serios la adversarul de duminică, e un adversar foarte greu. Nu am pierdut în acest campionat împotriva FCSB-ului, nu vreau să pierdem, dimpotrivă, vreau să câștigăm și atunci putem să sperăm, se deschid alte orizonturi, sperăm să fie stadionul plin, 30.000 de suporteri vor fi cu siguranță, asta așteaptă oamenii”, a declarat Eugen Neagoe după meci.