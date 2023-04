Reacția lui Gheorghe Mustață, după ce Gigi Becali și-a anunțat retragerea: ”Batem câmpii cu toții”

Patronul FCSB a anunțat suma pentru care este dispus să vândă clubul, 25 de milioane de euro, sumă în care nu va intra și baza din Berceni, pe care omul de afaceri a evaluat-o la 50 de milioane de euro.

De asemenea, Becali a spus că s-a retras din toate funcțiile oficiale de la club, iar Mihai Stoica ar urma să fie președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului și să controleze totul la echipă.

Liderul suporterilor vicecampioanei speră ca Becali să revină asupra deciziei și să investească în continuare la echipă.

Gheorghe Mustață: ”Gigi Becali a ajuns la saturație”

”Știți cu toții că ne-am obișnuit cu plec, cu mă retrag, cu nu mai mă bag și lucrurile au mers tot la fel.

Gigi Becali cred că a spus-o la cald pentru că e normal la banii pe care îi investește în fotbalul ăsta și vorba domnului Vochin că eu spun de atâtea ori, de vreo două săptămâni spun că Liga 1 trăiește datorită lui Gigi Becali.

UTA, U Craiova 1948, FC Botoșani. Această ligă trăiește datorită acestui om. Avem noi ce avem cu el. Îl înjurăm că pleacă, vinde. Și noi putem să spunem: ‘Bă, lasă să vândă’. O parte din noi spun: ‘Să vândă’.

Problema este că batem câmpii cu toții și nu o să se întâmple lucrul ăsta pentru că Gigi Becali este disperat după Steaua (n.r. FCSB).

Așa că să lăsăm lucrurile să meargă mai departe. Gigi Becali dacă vrea să dea acțiunile nepoților, surorii sau oricui poate să o facă oricând și nu acum. A ajuns omul la saturație. Este păcat că s-a ajuns să ai un asemenea arbitraj”, a spus Gheorghe Mustață, la Fanatik.

VIDEO - Gigi Becali, conferință de presă

Gigi Becali vrea să renunțe la fotbal, după Rapid - FCSB, 1-0

Imediat după înfrângerea cu Rapid, 0-1, Gigi Becali a dezvăluit că i-a trimis un SMS lui Răzvan Burleanu și s-a arătat deranjat de arbitrajul brigăzii conduse de Horațiu Feșnic. A doua zi, omul de afaceri a convocat ziariștii și reporterii la palat, pentru a anunța că va renunța la fotbal pentru că nu mai dorește să treacă prin asemena emoții distructive.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.