„Dinamo nu are un lot chiar atât de dezastruos!” Cătălin Munteanu, încrezător în șansele 'câinilor'

Fostul jucător al lui Dinamo îi pregătește pe copiii de la școala de fotbal a lui Marius Niculae. Munteanu se ocupă de antrenamentul dedicat mijlocașilor, filosfia fostului său coleg din Ștefan cel Mare fiind antrenamentele personalizate, pentru fiecare post.

La acțiunea de final de an a școlii lui Niculae, copiii au primit cadouri, iar Cătălin Munteanu a vorbit despre ceea ce încearcă să le implementeze copiilor pe care îi are sub pregătire.

„Avem, avem răbdare cu copiii și încercăm să facem lucruri bune, să îi ajutăm. Sunt copii care vin de la diferite echipe și noi doar încercăm să îi facem mai buni, să umblăm puțin la tehnică și la coordonare, ceea ce la echipele de club e mai greu să facă. Antrenorul are 25 de jucători, e greu să stea cu fiecare în parte, asta încercăm să facem noi aici.

Avem talent, avem viitor, cred că important e să avem grijă de ei și să știm cum să îi creștem”, a spus Cătălin Munteanu.

Victoria lui Dinamo, privită cu ochi buni de foștii jucători

Cătălin Munteanu a fost întrebat și despre prima victorie obținută de Dinamo după mai bine de patru luni, iar fostul jucător s-a arătat încântat de primele puncte obținute sub comanda lui Rednic. Munteanu a ținut să puncteze că victoria poate debloca parcursul echipei din Ștefan cel Mare de acum înainte, punând accent și pe faptul că lotul 'câinilor' este unul valoros.

„Am privit cu bucurie prima victorie a lui Dinamo după atâta timp, cum să o privesc? Speram, speranța moare ultima, am spus mereu că trebuie să vină și victoria, important e ce urmează acum. Eu cred că pentru ei și moralul lor e foarte importantă victoria, trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să adune puncte, e o situație delicată și așa se iese din astfel de situații.

Chiar dacă joci mai prost, important e să acumulezi puncte. Nu are un lot chiar atât de dezastruos Dinamo, are un lot cu jucători buni, chiar dacă unii nu au mai jucat de mult timp, sunt jucători de valoare. Au un antrenor bun, care are mare experiență și după perioada din iarnă, Dinamo trebuie să își revină”, a adăugat fostul jucător al 'câinilor'.