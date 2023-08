De când a revenit pe prima treaptă a fotbalului românesc, Rapid a reușit să o învingă pentru prima dată pe Farul Constanța (fosta Viitorul Constanța). Marko Dugandzic, Xian Emmers și Alexandru Ioniță II și-au pus amprenta pe tabela de marcaj.

„Dezastru!” Ionuț Larie, categoric după înfrângerea Farului cu Rapid

Ionuț Larie, căpitanul campioanei, a vorbit după meci despre evoluția Farului și a evidențiat faptul că echipa a primit extrem de multe goluri în startul acestui sezon din Superliga României.

De asemenea, Ionuț Larie a spus câteva cuvinte și despre Andrei Borza, fotbalistul care și-a făcut debutul la Rapid, remarcând că buna sa evoluție din meci nu a surprins pe nimeni.

„Multe goluri primite. Anul trecut am fost cea mai bună apărare. Trebuie să analizăm cu staff-ul și să vedem ce se întamplă. Nu am putut mai mult în seara asta. Am fost dezastruoși. Nu știu ce se întamplă, noi fundașii suntem cei mai vinovați. Nu ne-a surprins Borza, îl știam și îi dorim succes mai departe”, a spus Ionuț Larie după meci.

Echipele de start

Rapid București: Moldovan - Braun, Săpunaru, Iacob, Borza - Emmers, Oaidă, Valle - Bamboye, Dugandzic, Petrila

Rapid București - Farul Constanța 3-1

Xian Emmers a deschis scorul în minutul 34, iar Marko Dugandzic a mărit avantajul patru minute mai târziu. În repriza secundă, Adrian Mazilu a redus din diferență cu o bijuterie în minutul 79, însă Alexandru Ioniță II a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 88.

În următoarea etapă, Rapid București va face deplasarea la Craiova pentru meciul împotriva lui FCU de vineri, 25 august, de la ora 21:30. De cealaltă parte, Farul Constanța va evolua mai întâi în play-off-ul pentru calificarea în grupele Conference League, joi, 24 august, de la ora 20:00, împotriva lui HJK.