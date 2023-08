De când a revenit pe prima treaptă a fotbalului românesc, Rapid a reușit să o învingă pentru prima dată pe Farul Constanța (fosta Viitorul Constanța). Marko Dugandzic, Xian Emmers și Alexandru Ioniță II și-au pus amprenta pe tabela de marcaj.

Cristiano Bergodi exultă după victoria din Giulești: „A fost senzațional! Nu puneam la îndoială că nu e bun”

Cristiano Bergodi a vorbit după meci și a remarcat faptul că Horațiu Moldovan a blocat foarte bine poarta. De asemenea, antrenorul giuleștenilor a avut doar cuvinte de laudă și la adresa debutantului Andrei Borza.

„În primul rând, vreau să-mi felicit jucătorii. A fost un meci de luptă. Un joc bun, plăcut. O primă repriză cu multă intensitate, ocazii. Am început bine, am avut ocazii. Horațiu a fost senzațional și mă bucur pentru asta. După am dat gol și mă bucur. Toată echipa a lucrat pe faza ofensivă și toți au jucat bine. Sunt mulțumit și vreau să-i felicit pe toți, băieții au făcut un meci bun.

Andrei Borza e un jucător deja vechi, cu experiență. A jucat foarte bine. O primă repriză foarte bine. A jucat bine, a avut această siguranță. Ne-a dat siguranță acolo pe stânga. Nu puneam la îndoială faptul că nu e bun. Doar a luat campionatul României cu Farul”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

Echipele de start

Rapid București: Moldovan - Braun, Săpunaru, Iacob, Borza - Emmers, Oaidă, Valle - Bamboye, Dugandzic, Petrila

Farul Constanța: Aioani - Sîrbu, Larie, M. Popescu, Kiki - Artean, Băluță, Grameni - Mazilu, Carnat, Sali

Rapid București - Farul Constanța 3-1

Xian Emmers a deschis scorul în minutul 34, iar Marko Dugandzic a mărit avantajul patru minute mai târziu. În repriza secundă, Adrian Mazilu a redus din diferență cu o bijuterie în minutul 79, însă Alexandru Ioniță II a închis tabela de marcaj la 3-1 în minutul 88.

În următoarea etapă, Rapid București va face deplasarea la Craiova pentru meciul împotriva lui FCU de vineri, 25 august, de la ora 21:30. De cealaltă parte, Farul Constanța va evolua mai întâi în play-off-ul pentru calificarea în grupele Conference League, joi, 24 august, de la ora 20:00, împotriva lui HJK.