„De aceea am și câștigat meciul!” Analiza lui Gheorghe Hagi după victoria cu CS Mioveni 

Constănțenii au dominat pe durata întregii partide cu echipa lui Gheorghe Hagi, însă prima repriză s-a încheiat fără vreun gol marcat. În a doua parte, Adi Petre a deschis scorul din penalty, după un henț comis de Șerbănică, arbitrul Andrei Florin acordând lovitură de la 11 metri după ce a consultat arbitrajul video.

Atacantul a mai lovit o dată, în minutul 76, tot din penalty, după o fază acordată cu ajutorul VAR, în urma unei intrări dure a lui Garutti la Dragoș Nedelcu. Astfel, Farul a bifat două victorii după primele două etape, după ce s-a impus și în duelul cu FCU Craiova din prima etapă, 2-1.

CS Mioveni - Farul Constanța 0-2 | Declarațiile lui Gheorghe Hagi



Gheorghe Hagi a vorbit la finalul partidei despre victoria obținută de echipa sa, mulțumit de schimbările făcute și de punctele obținute în startul sezonului. Antrenorul s-a

„Cunoșteam foarte bine de la început, știam cum va fi, Mioveni are un antrenor experimentat, greu să îi desfaci. Am schimbat și sistemul față de data trecută, trebuiau jucători proaspeți în atac, cred că am făcut bine, cei care au intrat în a doua repriză au încercat să își arate eficiența și au făcut-o.

Am adus prospețime și calitate în a doua repriză, cred că de aceea am și câștigat meciul. Petre crește, a făcut bine și anul trecut, e important că acumulăm puncte, sunt importante la început de drum. Ne-a plecat cel mai bun, a trebuit să luăm unul foarte bun, plecarea lui Bradley, am luat un jucător cu experiență la naționala lui, un jucător bun.

Suntem la început de drum, vedem. Ceea ce văd eu e că ne-am completat destul de bine, avem alternative, am schimbat trei atacanți la pauză, cei care au intrat au jucat bine. Important e că avem un jucători care pot să ne ajute. E un mixt între experiență și jucătorii tineri, îi cunosc, încercăm să facem un colectiv competitiv.

(n.r. înfrângerea lui FCSB cu Saburtalo) E doar un meci, se va juca acasă, au fost în deplasare, echipele care au jucat acasă au câștigat, eu spun că se vor califica toate echipele, au jucat fotbal bun. FCSB are calitate pe teren propriu și poate întoarce rezultatul.

Nu, în niciun caz nu e fotbal mai abordabil cu Chindia, suntem în prima divizie, poți pierde cu orice echipă, trebuie să pregătim meciul foarte bine, în sezonul trecut am pierdut cu ei acasă”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

Pentru Farul urmează duelul cu Chindia Târgoviște, de pe teren propriu, ce se joacă vineri, de la 21:30.