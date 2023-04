După cinci etape disputate în play-off, CFR Cluj a înregistrat o victorie, trei rezultate de egalitate și o înfrângere: 2-2 vs Rapid București, 1-1 vs Universitatea Craiova, 1-1 vs FCSB, 2-1 vs Sepsi OSK, 0-1 vs Farul Constanța.

„Dan Petrescu a sprijinit clubul, dar și-a primit banii înapoi!” Dezvăluirea conducerii de la CFR Cluj

Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a vorbit despre problemele financiare de la CFR Cluj și a dezvăluit faptul că Dan Petrescu a trebuit să se împrumute pentru a ajuta clubul. De asemenea, oficialul campionei en-titre a pus sub semnul întrebării dacă el și antrenorul principal al echipei rămân la echipă și în sezonul viitor.

„Este important ca CFR Cluj să fie în Europa și să strângă puncte pentru fotbalul românesc așa cum a făcut-o și în sezonele precedente. Dan Petrescu a sprijinit clubul o perioadă de timp, dar și-a primit banii înapoi. El s-a oferit. Nu au fost 300 de mii de euro.

El trebuie să spună asta (n.red. dacă Petrescu va rămâne la echipă dacă CFR nu câștigă titlul). Dan Petrescu trebuie să fie lângă noi și la bine și la greu. Întrebarea este dacă și-l permite și pe Cristi Balaj (n.red. dacă bugetul va fi redus). Ne vom reorienta și trebuie să fim alături de club și la bine și la greu”, a spus Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.

Cum arată play-off-ul Superligii