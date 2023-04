Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, a susținut o conferință-maraton joi, 27 aprilie, despre deciziile controversate ale centralilor din Superligă, cunoscute drept eronate de conducători de club precum Gigi Becali, Valeriu Iftime sau alți oficiali sau foști jucători.

Cum a comentat Cristi Balaj declarațiile lui Kyros Vassaras

Cristi Balaj a evidențiat faptul că arbitrii au comis erori în ceea ce privește deciziile de arbitraj și că nu înțelege cum a putut Kyros Vassaras să ia atât de mult apărarea centralilor.

„Este regretabil când apar jucători accidentați la asemenea intrări. Indiferent că vorbim despre Armaș, Florinel Coman sau Compagno. Până la urmă, ei își câștigă pâinea pe teren. Și e important ca jucătorii să fie feriți de adversari. Se poate întâmpla oricui.

Arbitrii au greșit, indiscutabil. Nu credeam că va lua atât de mult apărarea arbitrilor (n.r. despre Vassaras). Prima dată trebuie să recunoști și să rezolvi problema. Nu se potrivesc criteriile expuse cu imaginile prezentate”, a spus Cristi Balaj la televiziunea Digi Sport.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.