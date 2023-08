„Dacă vreau performanță, nu trebuie unul cuminte!” Reacție dură după plecarea lui Nicolae Dică de la FCU Craiova

Florin Prunea a susținut că Adrian Mititelu a greșit încă din clipa în care l-a numit pe Nicolae Dică pe banca lui FCU, deoarece echipa din Bănie nu are nevoie de un antrenor „cuminte” așa cum l-a descris patronul pe Dică.

„Nu înțeleg cum e posibil cu un lot al lui U Craiova 1948 să nu găsești un antrenor, nu cuminte... Mitelul a spus că a fost cuminte, că a cerut puțini bani.

Eu dacă vreau să fac performanță, am nevoie de un antrenor cuminte? Lotul pe care îl are Adrian Mititelu se poate bate la play-off. Nu trebuie unul cuminte. Trebuie să fie pentru ce am eu în vestiar. Acolo sunt mulți jucători cu personalitate, să-i pună pe băieții ăia la punct.

Prunea nu-l iartă pe Dică după eșecul pe banca lui FCU

Dică a avut mână liberă completă. Dacă mă dai afară, un antrenor cu personalitate nu e cuminte, vine și îți ia jumătate de milion, că își pune clauză de reziliere. Ce să fac eu cu Dică cuminte, îmi trebuie un antrenor cu personalitate.

Pentru mine, surpriza a fost numirea lui Nicolae Dică. Când am bază de pregătire frumoasă, buget, ce mă recomandă să-l iau pe Dică? La ultimele 4-5 echipe, zero”, a spus Florin Prunea, potrivit Digisport.

Dică preluase echipa patronată de Adrian Mititelu în data de 17 iulie, după prima etapă, şi a încheiat cu un bilanţ de două victorii şi trei înfrângeri.

În vârstă de 43 de ani, Nicolae Dică a mai antrenat formaţiile FCSB, FC Argeş şi CS Mioveni.