„Dacă la retur pun un banner la fiecare etaj cu familia Rotaru?” Adrian Mititelu Jr. a ieșit la atac 

Cele două echipe au remizat în derby-ul din oraș, sub privirile a aproape 15.000 de oameni. Ce s-a remarcat însă, a fost un banner afișat din partea galeriei gazdelor la adresa familiei Mititelu, banner care s-a și putut observa pe transmisia meciului, în care Adrian Mititelu și membrii familiei sale erau înjurați.

„Familia Mititelu s**e p**a”, scria pe banner-ul care a stârnit numeroase reacții de revoltă. Adrian Mititelu Junior a comentat situația, extrem de revoltat de faptul că oficialii gazdelor nu au luat măsuri în acest sens, iar banner-ul menționat a fost afișat timp de 30 de minute.

Adrian Mititelu Jr., scandalizat după banner-ul în care familia îi era jignită

Fiul finanțatorului de la FC U Craiova a reacționat dur, dezvăluind tratamentul la care echipa sa a fost supusă din partea organizatorilor pe „Ion Oblemenco”.

„Nici nu au anunțat echipa noastră, crainicul stadionului. Am înțeles, au fost niște contre, 2-3 ani, dar deja este a șasea oară când ne întâlnim. Nu au anunțat echipa noastră, au anunțat greșit numele jucătorilor noștri.

Am fost luați peste picior deși părea din partea lor că se dorește pace, iar noi am venit spre ei, să nu se mai spună că familia Mititelu caută scandal. Am zis să căutam calea diplomației. Din minutul 60 să apară acel banner cu ”Familia Mititelu … ”, să nu iei măsuri. Este rușinos pentru această echipă de corporatiști, ei au CEO, sunt altceva în Liga 1.

Nu poți să acuzi Peluza Sud, nu au venit niciodată cu un așa banner. Înjură, asta e altceva, dar așa banner nu a existat niciodată în România. Una e să ne înjure galeria noastră și alta este să apară un banner cât casa. Dacă eu la meciul retur îl primesc pe Rotaru doar cu așa banner de la parcare până la oficială îi convine? Pot să fac ăsta, cine mă oprește? Pun un banner la fiecare etaj cu familia Rotaru, pun și poza la copii și la nevastă. Ei au pus despre familia mea 30 și ceva de minute”, a declarat Adrian Mititelu Jr. la Fanatik.

Adrian Mititelu Jr.: „Și autocarul nostru e mai scump decât baza lor!”

Fiul finanțatorului de la FC U Craiova și-a continuat „tirada”, comentând și afirmațiile făcute de Mihai Rotaru, în legătură cu un posibil blat din 2009, la un meci dintre echipa lui Adrian Porumboiu, FC Vaslui, și Craiova.

„Rotaru m-a sunat și acum două zile să merg la stadion, nu mă întâlnesc cu fostul călău. Acum a spus că am cumpărat în 2009 meciul cu Vasluiul, cu Porumboiu. Știa Rotaru ce se întâmplă în fotbalul românesc în 2009? Nu îi este rușine. Noi până în 2009 am băgat 20 de milioane de euro, nu a băgat el în câțiva ani cât am băgat noi până acum. Nu fac fuziune cu tine, nu mă mai suna. Mi-a recunoscut public că el m-a încurcat cu PUZ-ul terenului șase ani, mi-a recunoscut personal.

Dacă are tupeu, să spună în direct. Din cauza lui, șase ani de zile am avut probleme financiare în familia mea, eram la un pas să pierdem tot. Cum să spui că am cumpărat un meci dacă tatăl meu și-a amanetat casa să plătească jucătorii.

Ce bani să îmi dea mie Porumboiu în 2009 să nu merg în Cupa UEFA? De un ani de zile, diverși interpuși, inclusiv el, vorbesc despre fuziune. Nu va exista fuziune cu această entitate sportivă fără valoare. Ei se compară cu societatea noastră, avem bază de 8 hectare.

Și autocarul nostru e mai scump decât baza lor. Nu va exista fuziune între aceste două echipe, nu se potolește. După tot ce i-a făcut familiei mele, mi-a recunoscut, mi-a spus la mine în mașină, acum șapte luni, în Herăstrău. Nu își este rușine? Asistăm la înființarea unui nou partid politic, așa se comportă toți la ei”, a adăugat fiul finanțatorului.