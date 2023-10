Adrian Mititelu Jr. urlă ca din gură de șarpe: "Am asistat la o răzbunare!"

Adrian Mititelu Jr. și-a exprimat indignarea după remiza pe care echipa sa, FCU Craiova, a înregistrat-o în etapa a 13-a, scor 1-1 în deplasare cu Politehnica Iași. După ce tatăl său a răbufnit pe rețelele sociale, Mititelu Jr. a tunat împotriva familiei Kovacs. Fratele ecusonului FIFA Istavan Kovacs, Szabolcs Kovacs, a fost arbitru în camera VAR la confruntarea de la Iași.

Szabolcs Kovacs, în camera VAR

De unde a venit supărarea familiei Mititelu?

Alin Roman a deschis scorul la Iaşi, cu un şut de la 30 de metri, în minutul 13. Oltenii au reuşit să înscrie în minutul 19, dar golul lui Bahassa a fost anulat pentru ofsaid.

În minutul 64, arbitrul Iulian Dima i-a acordat un cartonaş roşu portarului gazdelor, Ailenei, pentru o intrare la Aurelian Chiţu, dar şi-a schimbat decizia după consultarea VAR, schimbând roşul într-un cartonaş galben.

De ce e revoltat Adrian Mititelu Jr.

În minutul 66, Iulian Dima i-a arătat al doilea galben lui Leo Lacroix şi l-a eliminat pe fundaşul elveţian. Oaspeţii au trecut pe lângă egalare în minutul 87, când Ailenei a intervenit salutar la şutul din apropriere al lui Jibril Ibrahimi. Sidibe a trimis pe lângă poartă în minutul 88, iar insistenţa craiovenilor a dat roade în minutul 90+1, când Ibrahimi a egalat cu un şut senzaţional, de la 30 de metri.

"Am asistat la răzbunarea familiei Kovacs în urma declarațiilor noastre de-a lungul timpului. Nu este posibil să fie anulat acest roșu de ultim apărător.

Chiar dacă mingea nu a intrat în poartă, portarul îl obstrucționează violent și clar pe Chițu, care nu mai poate lovi cum trebuie balonul cu capul. Kovacs cel mic a ținut expres să îl corecteze pe Dima și să anuleze cartonașul roșu.

Două minute mai târziu, Lacroix protejează mingea și fără intenție îl atinge pe Buș care cade spectaculos si primește al doilea galben. Incredibilă desfășurare de forțe a familiei Kovacs. Felicit echipa că a avut forța de a egala în 10 oameni, iar cu puțină șansă puteam chiar învinge”, a declarat Adrian Mititelu Jr, potrivit Fanatik.

Poli Iași - FCU Craiova, scor 1-1

În urma rezultatului de egalitate, FCU Craiova rămâne pe locul 11 cu 14 puncte (patru victorii, două rezultate de egalitate și șapte înfrângeri), în timp ce Poli Iași a urcat pe locul nouă cu 15 puncte (patru câștiguri, trei remize, șase eșecuri).

În următoarea etapă, ieșenii se vor duela cu Dinamo București vineri, 27 octombrie, de la ora 20:30. De cealaltă parte, FCU Craiova o va înfrunta „acasă” pe UTA Arad duminică, 29 octombrie, de la ora 14:00.

POLI IAŞI: Ailenei - Martac, Fl. Ilie, Katanec, R. Ispas - A. Roman (R. Ion 89), Bordeianu (Itu 85), Marchioni, Stefanovici (A. Gheorghiţă 46) - S. Buş (A. Ciobanu 89), Luis Phelipe (Vojtus 46). ANTRENOR: Leo Grozavu

FCU CRAIOVA: Gurău – Compagnucci, Lacroix, Danny Henriques, Padula (Mascarenhas 56) - Dr. Albu (Buta 56), V. Achim – Bahassa (Ibrahimi 72), A. Chiţu, Van Durmen (V. Pop 87) - Blănuţă (Sidibe 56). ANTRENOR: Giovanni Costantino

Cartonaşe galbene: Luis Phelipe 45+4, Bojtus 59, Ailenei 64 / Bahassa 44, Lacroix 45+1, Padula 53, Gurău 67, Buta 76

Cartonaş roşu: Leo Lacroix (FCU Craiova) min. 67

Arbitri: Iulian Dima - Mihai Marica, Ferencz Tunyogi - Cătălin Busi

Arbitri VAR: Szabolcs Kovacs - Mihăiţă Necula

Ce spune italianul de pe banca oltenilor

„Nu am început prea bine partida, dar pas cu pas ne-am revenit. Ne-am făcut planul, dar nu şutăm. Puteam să şutăm de vreo 5-6 ori, dar nu am făcut-o. De fiecare dată Iaşi a venit pe contraatac şi au avut şansa să marcheze.

În a doua repriză a venit acel cartonaş roşu şi am crezut că vom pierde cu 2 sau 3-0. Am făcut câteva schimbări tactice şi am jucat bine. Am avut şi şansa să marcăm, dar 1-1 este un scor bun pentru situaţia în care ne-am aflat. În România este un fotbal intens. Aici dacă eşti condus cu 1-0 ai mereu şansa să câştigi, deci nu am fost surprins că am egalat.

(Este presiune la Craiova?) Presiune este peste tot. Viaţa antrenorului este plină de presiune, deci nu mă voi speria de nimic. Am acceptat această provocare pentru că am crezut că pot să fac lucruri bune aici”, a declarat pentru Digisport noul tehnician al echipei FCU Craiova, italianul Giovanni Constantino.