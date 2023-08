Rapid a transferat zilele acestea extremele Claudiu Petrila și Claudiu Micovschi. Întrebat despre aducerea celui din urmă, Bergodi a dezvăluit că a fost un transfer pus la cale de conducere.

Bergodi mai așteaptă întăriri

„Vom avea un meci dificil împotriva unei echipe care joacă bine, are 6 puncte. Zic că va fi un meci dificil, ca de obicei în SuperLigă. Vom încerca să câștigăm, trebuie să reparăm semieșecul de acasă cu Botoșani. Dar sunt încrezător.

Nu am avut mult timp la dispoziție pentru a regla anumite lucruri, să cunosc bine lotul și nu a fost așa ușor, mai ales că în prima etapă am jucat cu o echipă foarte bună. Apoi am câștigat și a urmat acel pas fals cu Botoșaniul, dar zic eu că vom regla lucrurile, se vor îmbunătăți toate aspectele.

Eu vreau să câștig toate meciurile, normal că a existat puțină dezamăgire după primele etape. Dar e început de sezon, nu acum se vede adevărata față a echipei. Noi ne-am antrenat bine.

Eu am venit târziu, nu caut alibi sau scuze, sunt încrezător pentru că echipa se antrenează bine. Dar am nevoie de timp pentru a implementa idei noi. Echipa a avut un lot și un sistem de joc diferit anul trecut”, a spus Cristiano Bergodi înaintea meciului cu FC Voluntari.

Rapid întâlnește luni, de la ora 21:30, pe stadionul din Voluntari, echipa locală, în etapa cu numărul patru din Superliga.