În urma acestei victorii, formația dirijată de Cristiano Bergodi s-a apropiat la patru puncte de Rapid București, ocupanta locului cinci. Sepsi a reușit, astfel, primul câștig în play-off-ul Superligii, după două rezultate negative: 1-2 vs Farul, 1-2 vs FCSB.

Cristiano Bergodi e fericit, după victoria împotriva lui Rapid: „Oricum îl consider pe Moldovan un portar bun”

Cristiano Bergodi a vorbit după meci și a evidențiat faptul că a exersat cu echipa la antrenamente pressing-ul. De asemenea, tehnicianul italian a rostit câteva cuvinte și despre meciul împotriva campioanei en-titre a Superligii, CFR Cluj, din semifinalele Cupei României.

„I-am simțit bine. Au avut atitudine, o abordare a meciului foarte bună. Cu pressing, cu tot. Am învățat să alternez momentele de așteptare și momentele de pressing. Uite, ce a făcut Tudorie, a ieșit cu gol. Eu oricum îl consider pe Moldovan un portar bun, e portarul naționalei. Noi am făcut exerciții de presiune.

Avem atacanți buni și îi alternez. Mi se pare corect. Am ajuns în play-off toată echipa. Suntem un grup unit și trebuie să dăm șanse la toți. (n.r. ați luat și galben) Sigur. M-am supărat acolo la un fault. Nu, a fost doar un fault acolo la mijloc. Dumitrescu, mi se pare, cu Dugandzic. Dar nimic. Sunt liniștit. Dar, uneori mai iau unul-două galbene în campionat.

Avem dorință. Nu e ușor. Avem și semifinală. E o performanță, jucăm cu CFR acasă.

(n.r. despre întârzierea meciului) Nu spun nimic, nu e corect din partea unui antrenor. Am așteptat acolo 10 minute. Nu, nu știam despre libertatea pentru suporteri. Am fost puțin surprins. Credeam că sunt câteva secunde, dar am stat minute bune. Nu știu, nu e treaba mea”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

Sepsi OSK - Rapid București 2-0

Covăsnenii au început în forță partida de la Sfântu Gheorghe. Mai întâi, Sepsi OSK a deblocat tabela în minutul 26, când Jonathan Rodriguez i-a pasat decisiv lui Alexandru Tudorie, care l-a învins fără nicio problemă pe Horațiu Moldovan.

În repriza secundă, Cosmin Matei a ratat formidabil din câțiva metri, însă formația dirijată de Cristiano Bergodi a majorat, în cele din urmă, diferența pe final, în minutul 86.

Rapidiștii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă în minutele de prelungire, dar Cristian Săpunaru, căpitanul giuleștenilor, a trimis mult peste poarta apărată de Niczuly. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul de final al lui Popa, iar Sepsi a cucerit toate cele trei puncte.