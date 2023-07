„Copil obraznic! Nu aveai nici 17 euro când ai venit la Federație!” Becali îi dă replica lui Burleanu: „Am evadat de la pușcărie și am furat bicicleta?!”

Finanțatorul de la FCSB a vorbit despre declarațiile făcute de Răzvan Burleanu în urma încercării sale de a boicota regula U21. Gigi Becali a vorbit despre realizările sale din fotbal, evidențiind câți bani a investit, dar a și atras în fotbalul românesc datorită rezultatelor obținute de FCSB.

Gigi Becali atacă: „Niciunul din Generația de Aur nu calcă la Federație, vine Stoichiță și comandă?!”

Gigi Becali l-a atacat dur pe Răzvan Burleanu, deranjat de declarațiile făcute de președintele FRF și a făcut aluzie, și în discursul său, și la informația legată de tatăl șefului Federației, Gheorghe Burleanu, despre care s-a scris că în 1990 a furat o bicicletă.

„A, că Becali, reguli, păi, băi, nebunule, două milioane de euro sunt, tu ai avut vreodată două milioane de euro în viața ta, tu când ai venit la Federație nu aveai nici 17 euro! Ai ceva la bibilică?

Dacă nu știam valoarea, noțiunea banului, ajungeam ca mulți oameni de afaceri din România și făceam depresie, intram în faliment. Întotdeauna am știut ce înseamnă și 5.000 și milionul, am știut valoarea banului și Dumnezeu pentru că am respectat ce mi-a dat a pus și el mâna lui. E posibil ca locul 2 să fi fost mai bun decât locul 1. Știm la calificări, dacă se califică FCSB și CFR și Farul nu se califică, înseamnă că e bine așa.

Eu cum am procedat, trebuie să repet, tu vorbești de jucării, mă? Să plec, eu am adus 200 de milioane de euro în țara asta, tu nu ai adus nici două. Din calificări, vânzări de jucători, aproape 100 de milioane de euro taxe și impozite, tu îi spui unui om așa, copil care nu ai produs nici 17 euro în viața ta, tu nu ai făcut nicio jucărie în viața ta. Caracter infracțional, ce, mă, am evadat de la pușcărie și am furat bicicleta?

Ca să vadă că eu știu, voi nu știți la ce mă refer, nu am evadat de la pușcărie și am furat bicicletă. Dacă vreți să aflați la ce mă refer, interesați-vă. Eu am evadat și am furat bicicletă? Eu nu știu, domnule. Hai să ne distrăm atunci. Dacă vine un copil și e așa obraznic. Pai, stai, mă, copil obraznic, schimbă regulile cum vrea el, îi dă Securitatea putere și face ce vrea cu fotbalul românesc, hai să vedem. Cum ești tu singurul candidat? Ce ai făcut, e chestie de abuz în serviciu, tiranii, mizerii pe care le fac acolo.

Adică niciunul din Generația de Aur nu calcă la Federație, vine Stoichiță și comandă Federația toată. E băiat bun Stoichiță, dar face el treaba așa? Vine Rotaru și face schimbări la națională? A ajuns naționala batjocură? O jucărie la echipa națională, nu te mai suportă lumea și ții jucăria acolo. Și Gică Popescu, ăsta, vino, mă, și salvează că doar tu poți”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Răzvan Burleanu: "Gigi Becali are trei variante. Una e să își ia jucăriile și să plece"

"Avem parte de niște regulamente care reglementează activitatea tuturor cluburilor, iar de cele mai multe ori trebuie să propunem obiective superioare comportamentului egoist al fiecărui participant. Nu-i convine domnului Becali? Ei bine, domnul Becali are trei variante: în primul rând, acceptă că face parte dintr-un sistem pe care nu-l poate corupe și îl respectă. Doi: poate apela la justiția sportivă, pentru că nu trăim într-un sistem dictatorial. Orice decizie, care nu are la bază un temei legal, oricând poate să fie răsturnat. Trei: își ia jucăriile și pleacă.

Nu trebuie să-l considerați pe domnul Becali emblematic pentru ceea ce înseamnă fotbalul românesc în prezent sau în viitor. De foarte multă vreme, domnul Becali nu mai este un partener instituțional ca persoană fizică, pentru noi ca FRF sau pentru cele mai multe cluburi din Liga 1. Într-o societate normală, un om care prejudiciază statul, care merge la închisoare și care nu învață nimic din greșelile sale, cu siguranță este un om pierdut. Și pentru lumea aceasta, dar și pentru lumea cealaltă, în care crede domnul Becali.

Cred că domnul Becali a ratat oportunitatea să tacă. Și a ratat oportunitatea de a-și transforma propriul club în cel mai important din regiunea noastră. Acest club ar fi avut un potențial uriaș să rivalizeze constant cu cluburi din regiunea noastră, ca Steaua Roșie Belgrad sau Dinamo Zagreb. Sunt sigur că acest club, cu un alt management, ar fi avut un alt viitor. Și ar fi putut, printr-un asemenea comportament, chiar să motiveze alte cluburi. Pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai convins, că societatea noastră se poate transforma în totalitate doar în momentul în care oameni cu profili de infractori nu vor mai fi în prim-plan.

Visez să trăiesc într-o Românie în care în prim-plan vom avea oameni educați, care muncesc zi de zi din greu, cărora le pasă să progresăm ca societate. Până atunci, vă asigur că noi vom lupta zi de zi ca acest vis să devină cât mai curând posibil, cel puțin în România. Domnul Becali nu are niciun viitor în tot ceea ce înseamnă modelul pe care dorim să-l promovăm", a mai spus Burleanu.