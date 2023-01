Universitatea Craiova a terminat pe locul 5 în 2022. Oltenii au acumulat 38 de puncte în 21 de meciuri, la egalitate cu FCSB și Rapid, ocupantele locurilor 3 și 4, și cu 7 puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța.

Echipa din Bănie a început 2023 cu un nou antrenor pe banca tehnică. Eugen Neagoe (55 ani) a fost alegerea lui Mihai Rotaru, după ce Mirel Rădoi (41 ani) și-a prezentat demisia la finalul înfrângerii cu FC Argeș, 0-2, din grupele Cupei României.

Sorin Cârțu a justificat alegerea lui Eugen Neagoe la Universitatea Craiova

La finalul cantonamentului din Turcia, Sorin Cârțu (66 ani) a mărturisit că Eugen Neagoe însumează atributele unui antrenor echilibrat, care pregătește în mod egal faza ofensivă și cea defensivă. De asemenea, președintele Universității Craiova a remarcat că fiecare sub comanda lui „Geană” a avut o evoluție.

„Pot să ți-l caracterizez în altă aprte. Atuuri, la recomandate: un antrenor echilibrat, și-a făcut echipele să joace pe unde a fost antrenor, are un echilbru între atac și apărare, echipele lui au arătat frumos în exprimare.

Mă gândesc că e prima lui echipă de top pe care o antrenează, cred că o să-l responsabilizeze. Dinamo la vremea respectivă nu mai era în niciun top. Sigur, fiind în Divizia A, întotdeauna te gândești, are nume, are impact, dar la ce oferea... Nu se compară cu ce are 'Geană' la dispoziție la ora actuală”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport.

Primul meci oficial al oltenilor va fi pe 21 ianuarie, în deplasare la FC Botoșani, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

