„Ce mă interesează pe mine ce spune ăla? Să facă analize unde a antrenat!” MM Stoica, replică dură pentru Marius Șumudică 

Antrenorul lui Gaziantep a comentat situația de la FCSB după înfrângerea din derby-ul cu Rapid, criticând dur modul în care echipa este pregătită. Marius Șumudică a punctat că nu este Gigi Becali vinovat de forma slabă pentru că nu el a pregătit echipa, îndreptând astfel atenția către cei doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Mihai Stoica s-a enervat când a auzit declarațiile lui Marius Șumudică

Mihai Stoica a fost întrebat despre declarațiile făcute de Marius Șumudică, cel care putea ajunge antrenor la FCSB în urmă cu câțiva ani, când ajunsese la un acord cu Gigi Becali, însă înțelegerea a picat în ultimul minut. Oficialul vicecampioanei s-a arătat vizibil deranjat de declarațiile făcute de antrenorul lui Gaziantep.

Totodată, Mihai Stoica a sugerat că Marius Șumudică ar trebui să comenteze doar despre echipele pe care le-a pregătit și a spus doar două nume de antrenori românești din partea cărora acceptă păreri despre FCSB.

„Poate se află și acolo. E pleonasm ax central, nu există ax lateral la fotbal. Parcă sunt la camera ascunsă.... sunt și nervos și te-ai pus pe mine (n.r. către moderator).

Ce mă interesează pe mine ce spune ăla? Eu comentez ce face Gaziantep? Îmi vin doar cuvinte proaste să zic. În ce calitate vorbește? A jucat vreodată la Steaua, a antrenat acolo? Ce treabă are el ca să vorbească el? De unde știe el cum se antrenează și ce se petrece la noi?

Nu mai vorbește cu Gigi Becali. Ce sunt eu, secretarul lui Gigi să știu dacă mai vorbesc? Nu era niciun sfătuitor, a vrut să îl pună antrenor la FCSB, nu se sfătuiește Gigi cu nimeni. Gigi are idei proprii.

Să facă analize la Rapid, la Bistrița, la Sportul, unde a antrenat, la Progresul. Ce treabă are el cu FCSB? Dacă o să vorbească Olăroiu sau chiar și Răzvan Lucescu, chiar dacă nu a antrenat Steaua și FCSB, o să comentez și eu”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Ce a spus Marius Șumudică despre FCSB: "Îi antrenează Gigi?"

„Nu Gigi e de vină, nu el a antrenat echipa. Olaru a jucat unde trebuie să joace, Coman la fel, fundașii la fel. Randamentul echipei este în continuă scădere. Nu știu dacă Gigi e vinovat. Ce să facă el? Noi știm că el face schimbările de mulți ani... De ce FCSB arăta foarte bine acum 2-3 luni și toată lumea o dădea favorită la campionat? Acum arată jalnic.

De ce? Nu cred că Gigi e vinovat. FCSB e mult sub ce era acum 2-3 luni, din punct de vedere fizic și tactic. FCSB nu are trasee, nu are o idee de joc și nu câștigă dueluri. Radunovic nu a mai dat o centrare bună de nu știu când, Pantea e o umbră a ceea ce era acum 2-3 luni... Îi antrenează Gigi?”, a spus Marius Șumudică la DigiSport.