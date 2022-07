„Caut să lichidez! Nu am ce face cu jucători de ăștia!” Gigi Becali, gata să se retragă din fotbal: „De ce să mă duc la spital?”

Nou-promovata Universitatea Cluj a reușit să îi pună probleme vicecampioanei României în primul meci oficial al sezonului. Oaspeții au deschis scorul în minutul patru de prelungiri ale primei reprize, după ce Bălan a reușit să îl învingă pe Târnovanu, însă Tănase a egalat din penalty, în minutul 53, închizând astfel tabela de marcaj.

Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, și, așa cum a mai spus în repetate rânduri și în sezonul trecut, a anunțat că ar fi dispus să se retragă de la echipă.

Gigi Becali, gata să se retragă din fotbal: „Mâine aș lichida dacă vine cineva!”



Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că nu și-ar dori să ajungă într-o situație similară cu cea a finanțatorului de la CFR Cluj, căruia i s-a făcut rău după umilința cu Pyunik Erevan și a fost internat în spital. Gigi Becali a recunoscut însă că în cazul în care echipa ar ajunge în grupele Conference League, atunci ar amâna lichidarea.

„Mâine, dacă vine cineva, aş lichida… l-aş da şi pe Olaru. Păi nu ai văzut cu Neluţu? De ce să mă duc la spital? Şi eu idiot, îi dau unui jucător 15.000 salariu. Eu caut să lichidez, nu mai caut atacant. Cum să mai caut atacant? Îl vând pe Olaru, îl dau şi pe Tănase să scap de 30.000… după jucăm şi noi la locul 6 sau 5.

Nu mai am ce face, nu mai am! Sunt de 21 de ani şi am ajuns la concluzia că nu am ce face, nu am ce face cu jucători de ăştia.

Dacă ajung în grupele Conference, normal că amân lichidarea. Ce să fac? Ce vrei să fac? Pune-te în locul meu, să vezi. Tănase 30.000 salariu şi pe urmă el cere lot. Sunt puţini? Are dreptate, sunt prea puţini!”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.