„Avem nevoie de asta!” Mesajul lui Nicolo Napoli pentru Adrian Mititelu după victoria din Giulești 

Bauza și Bahassa au înscris golurile care au adus victoria oltenilor în Giulești, asta după ce s-au impus și în meciul tur de pe teren propriu, scor 1-0. Astfel, FCU Craiova a bifat a doua victorie consecutivă, venite ambele după meciul suspendat cu Sepsi Sf. Gheorghe, din cauza scandărilor fanilor olteni.

Nicolo Napoli cere întăriri la FCU Craiova

Nicolo Napoli a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, mulțumit de prestația echipei sale. Antrenorul italian a avut însă un „mesaj indirect” pentru Adrian Mititelu, cerând întăriri în atac, un fotbalist care să suplinească absența lui Andrea Compagno.

„Am făcut un meci bun, am jucat bine în prima repriză. Am meritat să intrăm la vestiare cu 1-0. Am avut control, am meritat să câștigăm meciul. Prima repriză s-a terminat 2-0. Băieții s-au descurcat bine, au stat bine în teren. Cred că am meritat să câștigăm. Facem o treabă bună, împreună cu băieții și cu staff-ul tehnic. Meci de meci, încercăm să luăm cât mai multe puncte posibile ca să ajungem cât mai sus în clasament.

Bauza și Bahassa sunt fotbaliști buni. Avem nevoie de fotbaliști buni. FCU Craiova este o echipă bună, dar avem nevoie de un atacant de careu, cu înălțime (n.red. întrebat cum ar arăta U Craiova 1948 cu Andrea Compagno). Vreau ca băieții să joace pentru câștigarea meciurilor pentru a aduna cât mai multe puncte posibile

Vom vedea la final care este situația din clasament. În fotbal, este mai bine când sunt mulți suporteri”, a declarat Nicolo Napoli la finalul meciului.

FCU Craiova se află pe locul șapte în clasament, având 30 de puncte obținute în 24 de etape jucate. În următoarea etapă, oltenii joacă pe teren propriu cu FC Voluntari.