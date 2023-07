„Au cerut patru polițe de asigurare!” Valeriu Argăseală, noi dezvăluiri de la negocierile cu CSA Steaua 

Gigi Becali și Valeriu Argăseală au susținut în cursul zilei de joi o conferință de presă în care au vorbit despre discuțiile purtate cu reprezentanții CSA Steaua în vederea închirierii stadionului din Ghencea. Argăseală a prezentat documentele cu care a mers la negocieri, oferind și detalii legate de „polița” care a blocat inițial negocierile, iar apoi despre biletele la ordin pe care oficialii CSA Steaua au reclamat că nu le-au prezentat.

Noi detalii oferite de Valeriu Argăseală de la negocieri

După conferință, Valeriu Argăseală a intervenit și la Digi Sport și a oferit noi detalii, explicând pas cu pas cum au decurs discuțiile, dezvăluind și că înțelegerea avea patru polițe de asigurare, nu doar pe cea în valoare de un milion de euro. Totodată, oficialul de la FCSB a dezvăluit și că deja „mobilizase” jandarmeria și discutase pentru un număr mare de stewarzi astfel încât situația să nu degenereze.

„E document cu regim special, nu putem să îl aruncăm din dosar în dosar. Documentul face parte din produsele econmice financiare, care au un anumit regim. Noi trebuia să îl prezentăm lor, era și un termen, data de 19 iulie, ora 15. A avut loc schimbarea de macaz în timpul negocierilor, de la poliță de asigurare, la bilet la ordin avalizat.

În momentul în care am primit ieri corespondența, eram pregătiți, aveam biletele la ordine, doar să ne ducem să semnăm contractul și să le punem pe masă. Ultima discuție avută, v-am spus că a schimbat datele problemei în negocieri, am zis că punem un bilet la ordin în loc de poliță de asigurare pentru gazon, a fost o discuție și pentru biletul la ordin avalizat, s-a zis că necesită un cost foarte mare, am descoperit ulterior că nu e așa. În contractul pe care trebuia să îl validăm și care trebuia să fie ultima formulă, am căzut de acord să ducem biletul la ordin când am menționat.

În contractul lor prevedea la unul dintre motivele încetării contractului: dacă nu sunt îndeplinite toate articolele prevăzute în articolul 522, care era polițe de asigurare și bilet la ordin. Prin absurd să presupunem nu aveam biletul la ordin, condițiile respective spuneau că încetează contractul dacă nu le prezentam. Dacă după meci, apăreau distrugeri, vandalisme, unul dintre articole menționa că noi înlocuim pe cheltuiala proprie lucrurile distruse în termen de 10 zile și ne recuperam banii din polița pe care am semnat-o.

Tehnic spuneau așa, polița de asigurare, puncul 1, doi, faceți voi lucrările. Aici intervine întrebarea pusă și azi, dacă puneam 250.000 de euro garanție și noi trebuia să achităm reparațiile, nu era mai mare suma decât polița de asigurare. Niciodată în vreun regulament al unei instituții nu poate exista altceva decât ce există în legislația internă a unui stat.

Pot cere poliță de asigurare, cât timp garanția e asimilată prin alt mijloc financiar de acoperire a eventualelor pagube, putea fi asigurată.

Am să mai dau un exemplu, să vedeți buna intenție. Discuția a pornit de la un milion de euro pentru gazon. În prima zi de discuții au spus, stadionul dacă va fi distrus în întregime, iar gazon va fi în condiții iremediabile, voi dați un milion. Lăsați-ne și pe noi să luăm o poziție a unui expert care lucrează în domeniu, ne-a zis, suprafețele acestea nu se înlocuiesc. Probabilitatea ca în urma disputării unui meci pe un gazon hibrid ranforsat cum e în Ghencea, nu este fezabilă, probabilitate aproape 0%, suprafețele respective trebuie doar renovate și ar costa în jur de 30 - 40.000 de euro.

Mentenanța a stabilit suma, după ce am adus expertul au zis că nu mai spun un milion, ci 750.000 de euro și nu mai e nevoie de poliță de asigurare, ci de bilet la ordin. Problema e că mai mult, cel puțin pe mine ca om implicat direct în negocieri, m-a supărat că s-a mințit. Primul lucru făcut de comandantul CSA a fost o conferință de presă, a spus că în momentul în care semnăm contractul nu e niciun fel de problemă, am semnat și noi. Noi nu aveam contractul.

Sunt patru polițe de asigurare. Am plecat de acolo fără contract, el a spus că e contractul la noi, i-am dat mesaj domnului comandant, i-am zis că nu avem contractul. A zis: 'A, da?', apoi au trimis draft-ul pe mail. Apoi, a doua, au spus că nu am prezentat biletul la ordin și polița, asta nu e atitudine de oameni cu bună credință, biletele la ordin erau pregătite, iar polița în forma cerută de ei nu o aveam, avem patru oferte de polițe mai mult decât uzuale la meciurile de fotbal care nu au fost acceptate.

Discutasem deja, aveam ședința tehnică în desfășurare miercuri la prânz, se stabilise să vină 1.000 de stewarzi, se stabilise să vină un cotingent foarte mare de jandarmi pentru că era grad mare de risc, au fost luate toate măsurile pentru a se preveni eventuale evenimente.

Poliță de asigurare de 250.000 care acoperea toate tipurile de prejudicii, a doua era de răspundere a beneficiarului față de Steaua, în valoare de 250.000 de euro doar pentru vandalism. A treia, în situația în care există voluntari, noi trebuie să adăugăm o asigurare de 15.000 de lei pe persoană în cazul în care suferea incidente, plus o poliță în valoare de un milion de euro pentru acoperirea distrugerii gazonului.

Una dintre obligațiile noastre la un articol spune așa: o copie a poliței sau polițelor se vor anexa contractului cu minimum trei zile înainte de eveniment. Dacă noi aveam obligația asta, de ce trebuia să punem polița la semnare? De luni începând discuția. Noi semnam contractul luni, să presupunem că mergeau lucrurile foarte bine, închideam contractul, noi polițele trebuia să le aducem miercuri. De ce se pedalează pe acest subiect? Pentru că nu există altul, suntem acoperiți prin contract.

Nu aș folosi cuvântul „luptă”, sper că sportul rămâne la nivel de întrecere și nu e o luptă în sensul în care ar fi o confruntare. Dacă o să fie nevoie și nu mai avem altă variantă, noi am ales CSA în acest moment pentru că era singura soluție care ar fi satisfăcut derby-ul la nivelul la care toată lumea așteaptă”, a declarat Valeriu Argăseală la Digi Sport.



Valeriu Argăseală - conferință de presă (20 iulie 2023) pe www.sport.ro