„Cetățenii” au început în forță meciul de pe „City Ground”. Bernardo Silva a deschis scorul în prima parte a meciului (41'), înainte ca fotbaliști să intre la vestiare. Repriza secundă a fost tăcută pentru echipa lui Pep Guardiola, iar Chris Wood a restabilit egalitatea pe final (84').

„Ăsta e motivul pentru care nu am câștigat”. Cum a comentat Pep Guardiola egalul neprevăzut din campionat

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că nu înțelege motivul pentru care jucătorii nu au reușit să se impună pe tabela de marcaj, mai ales că echipa s-a mișcat bine pe suprafața de teren.

„A fost o evoluție bună, am jucat foarte bine, dar nu am înscris. La nivelul ăsta, trebuie neapărat să înscrii. Ăsta e motivul pentru care am pierdut puncte. Suntem triști și dezamăgiți, dar maniera în care am evoluat a fost bună.

Am ratat ocazii, pentru că astăzi nu a fost ziua să câștigăm meciul. Am ratat șuturi de la un metru de portar și nu doar unul, ci mai multe. Ăsta e motivul pentru care nu am câștigat. Ce pot să spun?”, a precizat Pep Guardiola, conform Marca.

Manchester City, în această stagiune

După 24 de meciuri disputate, „cetățenii” se află pe poziția secundă în clasamentul Superligii cu 52 de puncte din 72 posibile. Manchester City a înregistrat 16 victorii, patru rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Următorul meci al „cetățenilor” este în Champions League, unde vor da peste Red Bull Leipzig în optimile competiției. Ultimul duel dintre cele două echipe a fost în grupele din sezonul 2020/21, când nemții s-au impus cu 2-1 acasă.