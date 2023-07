„Ar cam fi timpul să plece și el de la Rapid dacă face asta!” Liderul galeriei rapidiste trece la amenințări 

Au existat numeroase discuții pe seama înlocuitorului lui Adrian Mutu, unul dintre cele mai vehiculate nume fiind cel al lui Marius Șumudică. Antrenorul s-a despărțit recent de Al-Raed, iar fanii ar fi încântați de numirea sa. Cu toate astea, principala piedică ar fi președintele Daniel Niculae, cu care Șumudică a spus că nu va lucra vreodată.

Deși antrenorul a recunoscut că a „făcut pace” cu Niculae, după ce acesta l-a sunat, tot Șumudică a dezvăluit că știe că urmează a fi numit Cristiano Bergodi la Rapid, contrar dorințelor fanilor. Liviu Ungurean, liderul galeriei rapidiste, cunoscut drept Bocciu', a vorbit despre speculațiile apărute.

Liviu Ungurean, mesaj pentru Daniel Niculae: „Nu e Rapidul lui!”

Totodată, Bocciu' a fost întrebat și despre varianta în care Niculae ar amenința cu plecarea de la echipă dacă vine Șumudică, așa cum a făcut atunci când s-a pus problema numirii lui Ovidiu Burcă, în urmă cu doi ani, iar răspunsul a fost unul pe măsură.

„Niculae nu ar trebui să își pună orgoliul propriu înaintea Rapidului. Nu cred că asta se întâmplă. Eu vreau să cred că Niculae e destul de echilibrat încât să ia cea mai bună decizie pentru rapidiști. (n.r. dacă face cum a făcut cu Burcă și amenință că pleacă dacă vine Șumudică?).

Dacă face astfel de lucruri Nico, eu zic că ar cam fi timpul să plece și el de la Rapid că și el e angajat la Rapid. Nu e Rapidul lui Niculae”, a spus Liviu Ungurean conform ProSport.

Marius Șumudică: ”Am bătut palma, suntem bărbați”

„Astăzi am avut o discuție cu Daniel Niculae, m-a sunat, am avut o discuție depsre ce s-a întâmplat. Am bătut palma, suntem bărbați, nu se pune problema să existe dușmănie între mine și Daniel Niculae. El m-a sunat astăzi și am lămurit această problemă”, a spus Șumudică, la Digi Sport.