„Am mâncat de toate!” Denis Alibec a dezvăluit cu ce greutate a revenit la antrenamente

„Vacanţa de iarnă a fost cam scurtă, dar ne-am încărcat bateriile. Eu am revenit cu aceeaşi greutate, sunt mândru de mine că nu m-am îngrăşat. Am mâncat de toate, şi sarmale, şi friptură, şi cozonac, de toate. Sper să reuşesc să joc la fel ca în prima parte a campionatului. Obiectivul meu în 2023 este în primul rând să câştig campionatul. Apoi îmi doresc să mă calific cu naţionala la EURO 2024”, a spus atacantul.

Denis Alibec își va petrece ziua de naștere în cantonament

Denis Alibec și-a celebrat de foarte multe ori ziua de naştere în cantonamente. La 32 de ani, el nu are multe regrete, dar susţine că dacă ar fi avut „mintea de acum” când s-a transferat la Inter Milano în 2009, ar fi evoluat şi astăzi în Italia.

„Sărbătoresc ziua ca de obicei, în cantonament. Trece timpul cam repede, dar asta este viaţa, trebuie să ne bucurăm de ce avem. Nu am multe regrete, dar dacă atunci când am plecat la Inter aveam mintea de acum probabil eram şi acum în Italia. Dar, după cum am spus, asta este viaţa, mergem înainte. Am avut multe momente frumoase de-a lungul timpului de ziua mea alături de colegi. Nu am putut să fac prea mult de ziua mea, pentru că aveam antrenamente, dar de obicei primesc torturi, mesaje şi sunt bucuros pentru asta. Cadouri nu prea îmi place să primesc”, a mai spus atacantul Farului.