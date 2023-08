„Am învățat asta de la Pițurcă!” Gigi Becali a dezvăluit cu ce a „rămas” de la fostul selecționer 

Finanțatorul vicecampioanei României a dezvăluit că a primit recent o ofertă și pentru Joyskim Dawa, fundașul pe care l-a transferat sezonul trecut de la FC Botoșani. Conform lui Becali, chiar Olympiacos, din Grecia, l-ar fi ofertat pe jucătorul său, însă oferta l-a nemulțumit.

Dawa a fost criticat de-a lungul sezonului trecut pentru prestațiile sale, însă Gigi Becali i-a arătat încredere camerunezului, iar în acest start de sezon pare a fi un stâlp important în apărarea vicecampioanei.

Sfatul pe care Gigi Becali l-a preluat de la Victor Pițurcă

Gigi Becali a dezvăluit că Victor Pițurcă a fost cel care i-a influențat această decizie prin ceva ce i-a transmis cu mulți ani în urmă. Cei doi sunt în conflict de mulți ani, însă finanțatorul FCSB recunoaște că a rămas cu ideea pe care fostul selecționer i-a transmis-o.

„Au transmis (n.r. - grecii) printr-un impresar că vor să dea două milioane de euro. Eu vreau 3, nu-l dau pentru două milioane!

El a greșit la început, corect, dar eu am văzut în perspectivă și n-am ținut cont de ce ziceau alții. Am văzut că are forță, viteză și mi-am dat seama că trebuie speculat. Am învățat asta de la Pițurcă acum ani de zile, că fotbalistul trebuie să aibă forță și viteză. Uite că am rămas și eu cu ceva de la Pițurcă (n.r. - râde)”, a declarat Gigi Becali conform gsp.ro.