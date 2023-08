L'Equipe: „Ultra-ortodox și misogin, Becali și noii săi dușmani!” Francezii l-au analizat pe patronul FCSB 

Cotidianul L'Equipe a publicat un articol amplu de analiză a finanțatorului de la FCSB, prin prisma declarațiilor controversate pe care le-a făcut în diferite subiecte cu care nu rezonează. Gigi Becali s-a remarcat prin comentarii rasiste, homofobe, iar în ultimii ani a ajuns și în centrul atenției prin remarcile făcute la adresa femeilor din fotbal.

Articolul publicației franceze, scris de către Alexis Danjon, face parte dintr-o serie numită „Președinții capricioși”.

Gigi Becali, subiectul unui articol din L'Equipe

„Patronul FCSB este cunoscut pentru derapajele populiste, rasiste și homofobe de mai bine de 20 de ani. A cumpărat clubul în 2003 (făcea parte din conducere din 1998), câștigător (n.r. - clubul) al Cupei Campionilor Europeni în 1986.

'În ultima vreme s-a mai liniștit. A atins o anumită cumințenie', a declarat Viorel Moldovan, fost atacant la FC Nantes.

'S-a axat pe religia ortodoxă, a devenit foarte credincios. Mult mai mult decât era deja', a mărturisit o altă sursă.

Totuși, Becali și religia au o istorie îndepărtată. Cel care se consideră "trimisul lui Dumnezeu" pe Pământ are un tablou al lui Leonardo Da Vinci, la palat.

În curtea palatului se află o curce din lemn, înaltă de patru metri, vizibilă de pe bulevarul Aviatorilor, una dintre principalele artere din București. Stilul său vestimentar a evoluat. A lăsat deoparte cămășile cu nasturii desfăcuți. Noul Becali se îmbracă în negru, are imprimată o curce roșie pe pălărie. Este atât de credincios, încât termină fiecare discuție cu "Domnul să vă ajute".

Nu acceptă homosexualitatea. Queen și melodia We are the champions sunt interzise pe stadion. Adept al violenței verbale, dar și fizice. După meciul cu Middlesbrough, din 2006, le-a ordonat gărzilor de corp să dea afară o jurnalistă, deoarece nu i-a plăcut o întrebare. Gorilele au îndeplinit ordinele și au scos-o pe tânără.

Trei ani mai târziu le-a cerut să-i găsească hoții limuzinei sale și așa au făcut: au tras asupra unei mașini în care se aflau trei oameni, înainte de a-i sechestra trei ore într-un imobil.

Fiu al unor crescători de oi, născut în micul sat Zagna, avea și alte probleme în trecut. Nu a ezitat să numească "maimuță" un comentator negru sau să nu transfere pe Florent Sinama-Pongolle.

'Nicoliță (fost jucător la Nantes și Saint Etienne) mi-a spus de Pongolle. Că este incredibil, că face ce vrea cu mingea. Dar aici, nimeni nu face ce vrea, fac doar ce vreau eu. Mi-a spus că e creștin, dar e negru...', a spus Becali”, se arată în articolul francezilor.