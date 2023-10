„Am fost terminat!” Reacția lui Valeriu Iftime după umilința cu Craiova. Ce a spus despre Dan Alexa: „Și dacă îmi pun arma la cap”

Moldovenii nu au nicio victorie în acest sezon din Superliga României și au fost umiliți de Universitatea Craiova, care a trecut printr-o schimbare radicală recent, după ce Laurențiu Reghecampf a plecat de la echipă și a semnat cu Al Tai. În ciuda înfrângerii, Valeriu Iftime și-a arătat încrederea în antrenorul său.

Valeriu Iftime: „E singurul om care mă poate ajuta!”

Finanțatorul de la FC Botoșani a vorbit despre înfrângerea suferită și a recunoscut că a fost extrem de dezamăgit de rezultat, dar și de forma în care se află echipa. Cu toate astea, Valeriu Iftime și-a arătat încrederea față de Dan Alexa și a spus că este încrezător că poate să redreseze echipa.

„Duminică seara am fost terminat de supărare. Am intrat într-o vrie și pare că nu ne revenim. Însă, și meciurile astea de prin Cupa României ne dau peste cap. Echipa mi-a stat doar pe drumuri și abia că am terminat meciul din campionat, de la Craiova, în picioare.

Nici nu se pune problema să mă gândesc la schimbarea lui Alexa. Și dacă mi-ar pune cineva arma la cap ca să îl dau afară pe Alexa, nu aș face acest lucru. Am mare nevoie de Dan și sper că el este conștient că eu am mare încredere în el.

E singurul om care mă poate ajuta să scoatem echipa din subsolul clasamentului. Nu cer jucătorilor să se dea peste cap, ci pur și simplu îi rog din suflet să încerce să se trezească. Sunt conștient că ne vor aștepta patru meciuri infernale. Vom da peste FCSB, Sepsi, U Cluj și Farul, iar dacă scoatem trei sau patru puncte din aceste patru meciuri este o mare minune. Însă, mi-aș dori ca jucătorii să mă contrazică și să se autodepășească.

Sunt conștient că îi expun pe Dican și Florescu cu această situație penibilă în care ne aflăm, iar ei sunt doi jucători de echipe de play-off, dar sper că ei ne vor ajuta să ieșim de aici. L-am văzut și eu pe Florescu la interviul de după meci, iar eu sunt convins că a vorbit din suflet și că îl doare, dar nu trebuie să abandonăm lupta niciunul. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să scoatem corabia la mal”, a declarat Valeriu Iftime conform ProSport.

Ce a spus Dan Alexa după înfrângerea suferită cu Universitatea Craiova

„Am făcut greşeli de posesie şi am luat golul patru şi cinci într-un minut. Asta m-a deranjat cel mai mult. Până în minutul 80 am fost o echipă care putea să egaleze. Craiova merită victoria, nici nu ar fi foarte multe de comentat la scorul ăsta.

Mă deranjează haosul apărut în ultimele minute. S-a simţit foarte mult oboseala, avem foarte multe probleme. Avem jucători care revin din accidentări şi nu pot să joace din trei în trei zile.

Craiova a fost echipa mai bună, dar nu poţi să îţi baţi joc de un meci. Asta m-a deranjat cel mai mult, altceva nu mai e de spus. Craiova a făcut diferenţa prin viteză.

E clar, apar frustrări când nu reuşeşti să câştigi. Puteam să câştigăm alte meciuri, dar suferim când întâlnim echipe mai bune decât noi.

Cred că Florescu s-a hazardat puţin, cred că toată lumea trebuie să conştientizeze că un meci se câştigă cu foarte multă organizare. Aici s-a pierdut jocul, jucătorii care au intrat de pe bancă nu s-au văzut aşa mult. Ăsta e un paradox”, a spus Dan Alexa la finalul meciului cu Universitatea Craiova.