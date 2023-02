Adrian Mititelu a demarat o acțiune împotriva fanilor săi. Oltenii nu vor primi bilete pentru meciul din Giulești, cu Rapid, iar omul de afaceri le-a transmis deja oamenilor săi să scoată echipa de pe teren în cazul în care va fi înjurat la această partidă.

„Adrian Mititelu a spus că v-ar face cadou Peluza Sud”. Cum a reacționat Mihai Rotaru

Mai în glumă, mai în serios, Mititelu s-ar fi arătat dispus să-i trimită pe fanii din Peluza Sud la rivala din oraș, Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a evitat să comenteze acest subiect și crede că, momentan, apele s-au liniștit în Bănie.

„Evit să discut despre ce spun alți conducători de fotbal. Doar dacă suntem agresați răspundem, nu este cazul aici, dar nu vreau să intru într-o polemică vizavi de suporteri, de peluze, de alte echipe. Nu contează că este echipa domnului Mititelu sau FCSB.

Mai ales că în ultimul timp lucrurile s-au liniștit în Bănie, sau cel puțin asta e senzația mea. Evit să-mi dau cu părerea, sunt problemele domniilor sale și fiecare și le conduce după cum crede de cuviință”, a spus Mihai Rotaru, la emisiunea SuperFanii de pe SPORT.RO.

Adrian Mititelu: „Ambii mei copii au plecat la București din cauza lor!”

Ulterior, omul de afaceri a precizat că stadionul „Ion Oblemenco” va fi închis pentru fanii olteni pentru o perioadă nedeterminată. Mai mult, când a auzit că Peluza Sud vrea să-și facă apariția la meciul din deplasare cu Rapid, de pe 10 februarie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, a anunțat că va scoate echipa de pe teren dacă el, sau un membru din familia sa, vor fi subiecții unor scandări sau afișe defăimătoare.

De altfel, acesta este motivul care a dus la situațiile tensionate între Adrian Mititelu și ultrașii olteni, după ce membrii Peluzei Sud au continuat să-l jignească, după cum a mărturisit patronul lui FCU Craiova, în direct pe PRO Arena.

„I-am adus eu cu forța? Poate și din cauza lor... ei m-au instigat să refac echipa. Dar am avut o convenție, domnule Mironică, vă spun acum în premieră. Am avut convenție, ca în momentul în care echipa e în Liga 1, să nu mă mai înjure și să nu mă mai atace. Nu s-au ținut de ea, lucrurile au degenerat.

Am plătit pentru asta, le-am dat și bani, le-am dat tot ce au vrut ei. Unii au confiscat această galerie și a devenit 'Afacerea Peluza Sud' pe cârca familiei Mititelu. Ei au înflorit și familia Mititelu a intrat în nenorociri. Știți ce probleme am eu în familie pentru chestia asta? Și ce reproșuri am... . Copiii mei au plecat în București din cauza lor. Ambii mei copii sunt în București acum, au plecat din cauza lor”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.