"Vreau sa vad reluarea, am auzit ca s-a vazut frumos!" :) Cristea, fascinat de golul pe care l-a marcat cu Hermannstadt

Iulian Cristea e incantat de executia pe care a avut-o in startul meciului, cand a facut 1-0 cu un voleu fantastic, din intoarcere, in minutul 3.

Cristea abia asteapta sa ajunga acasa pentru a vedea reluarile de la golul sau. Stelistii au prins incredere dupa 5-0 cu Hermannstadt si vor sa bata tot in campionat.

"A fost o idee de moment, am facut preluare si am reusit o executie superba. Am marcat rapid, apoi tot jocul a fost in favoarea noastra. Nu am vazut nici reluarea, vreau s-o vad si eu. Am auzit ca a fost frumoasa, s-a vazut frumos. A fost ceva de moment, ma bucur ca am marcat. Muncim la antrenament faze fixe, vrem sa ne iasa lucrurile bine. Nu conteaza ca marchez eu sau altul. Am jucat foarte bine, am facut un joc de posesie, cu pressing avansat, au fost goluri multe. Ne-au iesit toate azi. Campionatul e lung, vrem sa castigam toate meciurile. Nu se stie ce urmeaza", a spus Cristea la Digisport.