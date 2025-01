Marți, la orele prânzului, antrenorul în vârstă de 43 de ani și-a făcut apariția în cantonamentul echipei. Acolo, Rădoi a fost întâmpinat de nimeni altul decât de Sorin Cârțu, cel care l-a criticat vehement pe antrenor la finalul mandatului precedent. Atunci, cei doi s-au contrat public în declarații.



Antrenorul și-a început discursul de la conferința de presă cu ”scuze” pentru Sorin Cârțu, care este, în prezent președinte onorific în cadrul clubului din Bănie.



”Sorinaccio” nu a lipsit de la conferință și a fost prezent în spatele camerelor, printre jurnaliști, și a urmărit atent declarațiile lui Rădoi.



Mirel Rădoi: ”Vreau să-mi cer scuze”



„Sunt fericit și entuziasmat, o nouă provocare. Oarecum, cred că nu este o întâmplare prezența mea. În nouă luni, de când sunt liber, au fost peste 10-11 oferte, dar n-au fost concrete. Cea mai rapidă a fost cea de la Universitatea Craiova.



Mă bucur că sunt aici, e o nouă provocare. Când am luat decizia să plec, acum doi ani, aveam sentimentul că va trebui să mă întorc pentru că ce am făcut la momentul respectiv era greșit și dacă am făcut o greșeală publică trebuie să mi-o asum tot public.



Vreau să-mi cer scuze față de nea Sorin, în momentul ăla trebuia să fiu mult mai echilibrat și vizavi de antrenorul Sorin Cârțu și de omul Sorin Cârțu. Este de-o seamă cu tatăl meu și este antrenorul care m-a debutat de la juniori la seniori. Chiar mi-am dorit să fac lucrul ăsta într-o conferință de presă. Asta am simțit în cei doi ani de zile. Din păcate, cred că asta mi-a lipsit în mandatul precedent”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.