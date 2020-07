"Vreau sa fiu autoritatea nr. 1 pe banca tehnica!" Noi dezvaluiri ale antrenorului care l-a refuzat pe Gigi Becali! "Am colaborat foarte mult, dar de la distanta!"

Edi Iordanescu a dezvaluit care este in prezent relatia lui cu Gigi Becali, patron pe care l-a refuzat in trecut.

Fostul antrenor al lui Gaz Metan Medias a recunoscut ca a refuzat sa o preia pe FCSB din cauza implicarii lui Becali, el dorindu-si sa fie rolul principal pe banca tehnica.

"Mi-a dat interzis patronul clubului (n.r. Gigi Becali), asa ca ce rost mai are sa vorbim ipotetic? Am facut o gluma de curand, nu a fost prima, probabil nici ultima, pentru ca imi place uneori sa il rascolesc pe patron. Trebuie sa il agit si faptul ca raspunde inseamna ca le trateaza ca atare, pentru ca am vazut si in discursul dansului asa un ton relaxat si glumet.

Fara doar si poate, avem si am avut de-a lungul timpului o relatie foarte buna. Am colaborat foarte mult, dar de la distanta. Din pozitii diferite, am vandut foarte multi jucatori. Acum cred ca sunt patru jucatori de la Gaz Metan la FCSB, trei din ei au plecat pe sume importante.

Am discutat de multe ori amical, am negociat in anumite momente, deci o relatie constructiva. Acum sa vorbesc ipotetic ce ar fi insemnat sa lucram impreuna, nu stiu. A fost un anumit moment, nu s-a materializat, conteaza mai putin de ce. Conteaza mai putin ca eu sa fiu la un anumit club, intr-un anumit moment.

Sunt sigur ca situatia financiara pe care o are, posibilitatile FCSB-ului in Romania, pentru ca este un club important si cu amprenta, ii permite sa isi construiasca drumul asa cum doreşte. Poate, in final, ar fi bine asa sa ramana intacta relatia asa cum o avem in momentul de fata.

Fiecare pe banii lui face ce vrea, ca ii valorifica la maxim sau nu, asta e partea a doua. Cateodata poti sa suplinesti lipsa unui buget foarte mare cu alte lucruri. Daca reusesti sa ii valorifici asa cum trebuie, ai o sansa pentru peformanta mult mai mare. Vreau sa fiu autotitatea numarul 1 din punct de vedere tehnic, am vrut sa am spatiul meu si sa pot sa imi implementez ideile si stilul meu. Dar acum sa fac un exercitiu de imaginatie si sa spun cum ne-am fi inteles sau nu, nu isi are rostul.

FCSB tocmai si-a numit un antrenor, are un anumit parcurs, are jucatori valorosi, are perspective bune, eu le doresc perfomanta si restul apartin trecutului, orice fel de discutii", a declarat Edi Iordanescu pentru Telekom Sport.

Tehnicianul este liber de contract de cateva saptamani, cand a decis sa isi incheie intelegerea cu Gaz Metan Medias.