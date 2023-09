Practic, noul plan de reorganizare al clubului îi ajută pe acționarii lui Dinamo să scape de datorii de peste cinci milioane de euro.

În ultima perioadă, după ce Eugen Voicu și Andrei Nicolescu au preluat pachetul majoritar de acțiuni prin intermediul Red&White, au existat zvonuri potrivit cărora mai mulți acționari ar fi interesați de a se alătura proiectului după ce va fi aprobat planul de reorganizare.

Vlad Iacob, fostul administrator special al lui Dinamo, a oferit o primă reacție după ce planul de reorganizare al clubului a fost aprobat.

Vlad Iacob, reacție după aprobarea planului de reorganizare

„Încă de când am fost numit la Dinamo în postura de administrator special, am susținut ca este necesară și importantă o modificare a planului de reorganizare și am sprijinit acest demers al RTZ & Partners, cu proprii avocați, în fața instanței, ambele modificări de plan propuse. Acum, după validarea acestei modificări a planului de reorganizare, există toate premisele necesare pentru finanțarea necesară reconstrucției clubului, pentru performanță și pentru ieșirea cât mai rapidă din insolvență.

Dinamo are nevoie în primul rând de investitori puternici și de un management cu expertiză specifică, alături de care să poată ținti cotele cele mai înalte ale performanței. Alături de întreaga suflare dinamovistă, mă bucur foarte mult pentru această mult așteptată aprobare a modificării planului de reorganizare și vreau să ii felicit pe cei de la RTZ & Partners și pe avocații care m-au reprezentat, în calitate de administrator special, acționând în susținerea acestui demers, în toate fazele procesului”, a spus Vlad Iacob, pentru Sport.ro și PRO TV.

Până la ”mișcările de trupe” din birourile clubului, Dinamo trebuie să-și rezolve problemele pe plan sportiv. ”Roș-albii” sunt pe locul 11, cu doar opt puncte după opt etape.

În ultima etapă, Dinamo a fost învinsă categoric de rivala Rapid, scor 4-0, iar după reluarea campionatului se va duela cu FCU Craiova, pe teren propriu. Cel mai probabil, partida se va desfășura pe Arena Națională.