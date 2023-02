Vivi Răchită face praf un internațional român: "Cât de penibil ești! D-asta nu l-a luat Rotaru la Craiova"

Fost antrenor la Petrolul, în prezent consilier în cadrul CSM Ploiești, Răchită a asistat din tribune la meciul cu FC Hermannstadt, de pe "Ilie Oană", iar la final a rămas surprins de o declarație făcută de Raul Opruț, fundașul stânga al sibienilor.

Valeriu Răchită: "Opruț e penibil, n-a jucat nimic și dă vina pe teren! Edi, oprește-te!"

Opruț s-a arătat nemulțumit la finalul jocului din cauza stării terenului de la Ploiești: "Suntem fericiți că am ieșit cu bine de pe un astfel de teren. Nu a fost la fel de execrabil ca la meciul Petrolul - Chindia, dar pe partea stânga a fost doar gheață. Nu înțeleg cum se poate juca pe astfel de terenuri", a spus jucătorul lui Hermannstadt.

Răchită a reacționat dur, spunând că terenul s-a prezentat în condiții acceptabile, iar principala preocupare a lui Opruț ar fi trebuit să fie evoluția sa.

"Budescu a jucat aripă drepta, ceea ce n-a jucat de trei ori în cariera lui. L-a avut adversar pe marele Opruț! Am văzut la interviuri că Opruț spunea: 'Ce să jucăm noi pe terenul ăsta? Că e foarte prost, că n-am putut să ne facem jocul...'. Băi, Opruț, unde ai jucat tu până acum? Ai jucat prin Serie C, prin Italia. Păi, pe vremea noastră, jucam cu noroiul până la glezne.

Ca să vezi cât de penibiil e acest Opruț... am înțeles că are aere de mare vedetă. Acum îmi dau seama de ce Mihai Rotaru nu l-a luat la Craiova. El analizează jucătorii și după materia cenușie. Nu poți după un meci în care ai fost penibil să dai vina pe teren. Terenul e foarte bun, eu am fost pe teren înainte de meci. El se crede Roberto Carlos. L-ai avut pe Budescu, 34 de ani, nu l-ai depășit o dată!

Penibil! Am înțeles că va fi luat și la echipa națională. Edi, oprește-te! Ia-l pe Camora, ia pe oricine, reactivează-l pe Ștefan Radu. Lasă-mă cu Opruț, n-are nicio legătură cu fotbalul. Dacă tu, după un meci în care n-ai jucat nimic, dai vina pe teren... terenul ăla nu a fost schimbat niciodată de 12 ani și facem eforturi să avem terenul bun", a spus Valeriu Răchită, la Fanatik.