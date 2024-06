După ce a avut cuvinte de laudă la adresa naționalei României și și-a manifestat suprinderea față de victoria impresionantă contra Ucrainei (3-0), Viorel Moldovan a fost întrebat ce jucător din națională și-ar dori să aducă la Rapid.

Viorel Moldovan: "Pe Marius Marin l-aș lua la Rapid și mâine"

Noul președinte din Giulești nu a stat deloc pe gânduri. L-a nominalizat imediat pe Marius Marin (25 de ani), închizătorul de la Pisa, titular în partida cu Ucraina, de la Munchen.

"Pe Marius Marin l-aș lua la Rapid și mâine, căutăm pe acea poziție. A făcut un meci senzațional, a alergat mult, foarte agresiv, a asigurat zona din fața fundașilor centrali. A fost piesa de care echipa națională avea nevoie pentru a da echilibru în fața fundașilor", a spus Viorel Moldovan, la Pro Arena.

Marius Marin a plecat din România în 2016, după ce și-a făcut junioratul la Poli Timișoara. A fost legitimat două sezoane la Sassuolo, a fost împrumutat și la Catanzaro, iar în 2018 a fost cedat la Pisa, pentru 400.000 de euro.

209 meciuri și 6 goluri a strâns Marin la Pisa până în prezent

În ultimul sezon din Serie B, Pisa a încheiat pe locul 13.

România va juca următoarele meciuri de la EURO 2024 cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).

Florin Răducioiu: "Greu pentru Rapid să-l ia pe Marius Marin"

Prezent în studio, Florin Răducioiu s-a arătat ușor surprins de alegerea lui Viorel Moldovan, iar ulterior a susținut că giuleștenilor le va fi greu să obțină semnătura lui Marius Marin.

"Marius Marin e un jucător foarte important, e un jucător care îți dă un anumit echilibru, un jucător care e foarte inteligent, are un plasament foarte bun pentru a recupera imediat mingea. Are anumite aptitudini chiar ofensive, nu pierde ușor mingea. E un jucător foarte util. Da, mai toate echipele au nevoie de acest profil de jucător.

Un pic m-a surprins alegerea lui Viorel Moldovan. Eu l-aș fi ales pe Stanciu, am nevoie să dau goluri, am nevoie de creativitate, de fantezie, ceea ce Stanciu poate oferi. Cu siguranță ne-a dat Viorel o idee de ce profil de jucător are nevoie Rapid, dar cu siguranță le va fi greu să îl ia pe Marius. Habar n-am, nu știu care ar fi prețul. El are contract acum, trebuie o sumă de transfer. Are și altă expunere acum și valoarea lui a crescut, cu siguranță", a spus Florin Răducioiu.

Ioan Becali anunță că Marius Marin este dorit de cluburi din Italia și Franța

După meciul de la Munchen, Ioan Becali a acordat un interviu în presa din Italia în care a comentat situația lui Marius Marin. Agentul spune că anumite cluburi din Italia și Franța sunt interesate de închizătorul de la Pisa, care mai are un singur an de contract cu clubul din Serie B.

"Marius face treabă bună la Pisa. Avem o relație excelentă cu clubul, însă prelungirea contractului depinde de proiectul stabilit de conducere. Acum este prea devreme să vorbim despre asta, dar pot să vă spun că Pisa are ambiții serioase pentru promovarea în Serie A. Ne vom așeza la masă și vom discuta.

Există interes atât din Italia, cât și din Franța pentru transferul lui Marius. El e gata să joace în marile campionate, însă i-ar plăcea să prioritizeze o ofertă de la Pisa", a spus Ioan Becali, pentru La Nazione.