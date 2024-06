Viorel Moldovan era una dintre cele mai critice voci la adresa naționalei României anul trecut. În septembrie, după 1-1 pe teren propriu contra Israelului, în preliminariile EURO 2024, fostul atacant spunea că "mi-aș dori să se desființeze fotbalul când văd o asemena națională. Israelul practic te calcă în picioare".

Tot atunci, Viorel Moldovan declara că nu ar vrea ca România să se califice la EURO 2024: "Unde e personalitatea? Mult bla bla ca de fiecare dată în săptămâna jocului. Păcat de acest public. Lumea încă crede. Datorită acestei propagande mincinoase lumea vine și crede în națională. Eu nu aș vrea să ne calificăm la European. Nu merităm să ne calificăm la EURO. De ce să mergem? Să stăm și să suferim în continuare?".

România s-a calificat la EURO 2024, chiar de pe primul loc și neînvinsă în preliminarii. Viorel Moldovan, acum președinte la Rapid, îi felicită pe tricolori după victoria entuziasmă contra Ucrainei și se declară impresionat de ceea ce a văzut la Munchen.

"A fost ceva senzațional. De mult timp n-am mai trăit un asemenea moment. Pe această cale felicit pe cei implicați, pe cei care ne-au adus această bucurie. Atmosfera a fost fantastică. Cu 40.000 de suporteri în spate automat simți energia pozitivă pe care a degajat-o acest stadion. Nu mă așteptam, sincer. Dacă cineva îmi dădea să semnez pentru un rezultat de egalitate, aș fi semnat imediat. Important e să nu pierdem contra Ucrainei, dar a fost o surpriză fantastică. Eu cred că această echipă națională scrie pagina ei de istorie, o pagină grea. Eu mă bucur foarte mult, cred că povara pe care o duceau în spate nu mai este. Sper să realizeze mult mai mult decât am realizat noi înainte. Cred că există această posibilitate.

M-a impresionat organizarea tactică. Aici merită felicitări Edward Iordănescu pentru strategia pe care a avut-o, disciplina jucătorilor. Am fost foarte exacți, foarte preciși. Am avut o precizie chirurgicală incredibilă. Am marcat când a trebuit, am început a doua repriză excelent, am avut momente fantastice, am văzut o echipă care a stat foarte bine în teren. Nu am dat posibilitatea adversarului să își creeze ocazii. A fost acea bară a lui Yarmolenko pe final, dar era jucat meciul.

A fost o atitudine extraordinară din partea jucătorilor. Au alergat foarte mult, s-au dublat, s-au triplat, au fost solidari. Au fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce mi-aș dori să văd și împotriva Belgiei. Colectiv au fost fantastici. Am știu când să atacăm, am știut cum să ne apărăm. Totul a fost perfect", a spus Viorel Moldovan, într-un interviu pentru PRO TV.

Viorel Moldovan a avut o reacție dură după meciul România - Israel 1-1, disputat pe Arena Națională, la data de 9 septembrie 2023.

"Încă o dată, dacă trebuia să se mai confirme, suntem incapabili să jucăm fotbal. Nu știu din ce cauză, dar să fii dominat acasă și să vezi această diferență comparativ cu tine, când joci în fața a 50.000 de suporteri, nu-mi dau seama. Suntem foarte, foarte modești. Mi-am dat seama, când văd astfel de jocuri și o asemenea neputință din partea naționalei, că am momente în care îmi vine să înnebunesc.

Mi-aș dori să se desființeze fotbalul când văd o asemena națională. Israelul practic te calcă în picioare. Are niște jucători.. acel tânăr, Gloukh, de la Salzburg, care ne-a omorât, ne-a distrus în a doua repriză! Îmi vine să vorbesc la superlativ despre Israel, care a fost super clasă.

Unde e personalitatea? Mult bla bla ca de fiecare dată în săptămâna jocului. Păcat de acest public. Lumea încă crede. Datorită acestei propagande mincinoase lumea vine și crede în națională. Eu nu aș vrea să ne calificăm la European. Nu merităm să ne calificăm la EURO. De ce să mergem? Să stăm și să suferim în continuare?", spunea Viorel Moldovan, la Prima TV.