FCSB a condus-o aproape de finalul meciului pe Farul cu 2-1, până când constănțenii s-au dezlănțuit, au întors soarta meciului și au plecat cu toate cele trei puncte din confruntarea de pe Arena Națională (AICI REZUMATUL MECIULUI).

Viorel Moldovan e dur după FCSB - Farul: „E o problemă!” Ce l-a nemulțumit pe fostul internațional român

Fostul internațional, Viorel Moldovan, a vorbit despre schimbările eșuate din FCSB - Farul, evidențiind faptul că Andrei Cordea și Andrea Compagno nu trebuiau schimbați imediat după ce gruparea „roș-albastră” marcase golul doi al meciului.

„(n.r. vi s-a părut că Sorescu trebuia schimbat la pauză?) Nu. Chiar dacă a jucat fundaş stânga, nu mi-a displăcut. A împins pe atac, a venit cu centrări, nu ştiu... am fost surprins de această schimbare, nu am înţeles-o. Plus că nu poţi să schimbi imediat după ce faci 2-1 marcatorii golurilor. Cordea ţi-a scos şi penalty, erai pe un trend ascendent, erai pe val şi faci în minutul 61 două modificări, îi scoţi pe cei doi jucători. Ce mesaj transmiţi, ce văd jucătorii, ce simt jucătorii? Omrani intră prost de data asta, la Sibiu a mai intrat ok, iar la mijlocul terenului iar e o problemă.

La pauză, îl schimbi pe Edjouma cu Coman, Coman îţi intră bine, îl ridiculizează pe Sîrbu în banda dreaptă, vine, îi dă pasă de gol lui Cordea. Dar îl tragi în mijloc pe Octavian Popescu. Nu spun că nu ar putea juca pe poziţia de inter, deşi randamentul său cel mai bun vine din banda stângă, acolo unde are concurenţă cu Coman. Dar, din punctul meu de vedere, tu fragilizezi jocul, axul median, scoţându-l pe Edjouma, nu mai ai forţă, nu mai ai putere şi cedezi la un moment dat, ceea ce s-a şi întâmplat. Farul începe să controleze după 2-1. Începe să împingă, să ajungă mai uşor la poartă, să controleze zona mediană”, a spus Viorel Moldovan, potrivit Orange Sport.

FCSB - Farul Constanța 2-3

Andrei Cordea a deschis scorul imediat după pauză (minutul 47), dintr-o acțiune de vis creată de Florinel Coman. Denis Alibec a restabilit, ulterior, egalitatea executând o lovitură liberă în mare stil (minutul 56).

Finalul a fost categoric al Farului. Omrani a respins o minge în mod eronat, iar Șut a deviat în proprie poartă (minutul 90+5). Borza a prins, un singur minut mai târziu, un interior fantastic și l-a executat pe Târnovanu.

Trupa de la nivelul mării a reîntors, în acest sens, soarta meciului și a plecat din confruntarea de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte revenind, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Superligii.