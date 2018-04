VIDEO | Ca-n vremurile bune! :) Gigi Becali a dat tonul dupa victoria cu oltenii: "Campionii, campionii..."

Steaua 2-0 Craiova / Momcilovic si Florin Tanase, din penalty, au adus victoria echipei lui Dica.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Steaua a revenit pe primul loc al clasamentului si cu sase etape inainte de final are doua puncte avans in fata CFR-ului. Ardelenii au ramas singura contracandidata a stelistilor in lupta pentru titlu. Craiova a iesit din cursa o data cu esecul de pe Arena Nationala.

Desi a promis ca nu se va mai lauda pentru ca "nu e crestineste", Gigi Becali nu s-a putut abtine la finalul partidei cu oltenii. Dupa incheierea meciului, patronul Stelei s-a urcat pe masina in fata suporterilor si s-a bucurat alaturi de acestia.

Becali a fost cel care a dat tonul scandarilor: "Campionii, campionii..."