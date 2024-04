CFR Cluj se află în tratative cu Dan Petrescu pentru preluarea băncii tehnice. Antrenorul s-a întors în România sâmbătă seară din Coreea de Sud, după experiența de la Jeonbuk Hyundai, iar în interviul acordat la aeroport a spus că în următoarele zile va decide dacă va reveni sau nu în Gruia.

Victor Pițurcă: "Dan Petrescu trebuia să fie un Ferguson al campionatului României"

Victor Pițurcă este de părere că Dan Petrescu este antrenorul ideal pentru CFR Cluj. În opinia fostului selecționer, Petrescu nici măcar nu ar fi trebuit să plece din Gruia, unde a câștigat patru titluri de campion.

Fostul selecționer spune că Petresu va fi nevoit să aducă întăriri serioase în lotul lui CFR Cluj, în cazul în care va hotărî să accepte propunerea lui Neluțu Varga de a reveni la echipă.

"Eu cred că Dan Petrescu trebuia să fie un Ferguson al campionatului nostru, al CFR-ului. Normal și logic era ca Dan Petrescu să antreneze 20 de ani CFR-ul pentru performanțele pe care le-a realizat. El e născut pentru a fi antrenorul lui CFR, el ar fi trebui să rămână în continuare.



Dacă va reveni la CFR, probabil va face o analiză. Să nu uităm că jucătorii, în mare, sunt aduși de el. Și cu el, înainte de a pleca, CFR arăta la fel. Dacă Deac e cel mai valoros jucător de la CFR Cluj, nu va fi ușor pentru el să câștige campionate după campionate.



Era nevoie de jucători mai valoroși. Aici cred că s-a greșit la CFR. Nu au fost aduși 3-4 jucători valoroși, cum de fapt s-a întâmplat și la alte echipe", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

O revenire la CFR Cluj ar însemna al patrulea mandat al lui Dan Petrescu în Gruia, după cele din intervalele iunie 2017 - iunie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020 și august 2021 - iunie 2023.

Dan Petrescu: "La CFR Cluj m-am simţit bine tot timpul. Dacă voi merge acolo, e clar că mă duc ca acasă"

"(n.r. - Cum a fost despărţirea de Jeonbuk)? Nu a fost uşor pentru mine, nici pentru ei. Mă ataşasem puţin de club, de condiţiile de acolo. Oameni extraordinari. Sincer, nu am mai întâlnit în nicio ţară un club aşa de bine organizat, care să te lase să îţi faci treaba fără presiune.

Dacă pierdeam 10 meciuri la rând tot nu m-ar fi schimbat. De aceea am hotărât, eu am zis că ar fi bine o schimbare, pentru că eu o serie aşa negativă nu am avut-o în 25 de ani de antrenorat şi ar fi bine pentru băieţi.

Băieţii au venit la mine să mă roage să mai rămân, le-am zis că trebuie ceva nou. Mă bucur că astăzi au câştigat, am văzut fazele, cum-necum, norocul pe care nu l-am avut eu, l-au avut ei. Aşa e în fotbal.

(n.r. - Sunteţi aşteptat la Cluj, aşa se zvoneşte Şi Rapid, Craiova v-ar dori) E bine când se vorbeşte de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puţină pauză şi e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai ştiu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde.

(n.r. - Lumea tinde să creadă că vă duceţi la CFR) Vă daţi seama, acolo au fost cele mai mari succese ale mele şi e normal să se speculeze aşa.

(n.r. - Vă e dor de CFR Cluj?) Ce întrebare e asta? Mi-e dor de fotbal, asta e clar. La CFR Cluj m-am simţit bine tot timpul. Dacă voi merge acolo, e clar că mă duc ca acasă.

(n.r. - Veţi merge la meci?) Am nevoie de o pauză", a declarat Dan Petrescu pe aeroport, la întoarcerea în România.