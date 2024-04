Echipa antrenată de Elias Charalambous a obținut până acum 41 de puncte, iar în primele trei etape ale play-off-ului, FCSB a înregistrat doar victorii: 2-1 vs. Sepsi OSK, 1-0 vs. Farul Constanța și 2-0 vs. Universitatea Craiova.

Victor Pițurcă îl face praf pe Gigi Becali: ”Ce să știe el? Doar pălăvrăgește”

Victor Pițurcă, fost selecționer al României, a avut un discurs-manifest la adresa situației de la FCSB și l-a înțepat pe Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, menționând că este ”anti-sport”.

De asemenea, Victor Pițurcă a precizat că examenul adevărat al FCSB-ului va fi în cupele europene

”Cred că jucătorii s-au obișnuit cu situația asta. Știu clar despre ce e vorba. Știu cine face echipa, știu cine face schimbările. Nu au avut adversari puternici în campionatul acesta. Iată că reușesc să-l câștige. Examenul adevărat e în cupele europene. Ce vor face? Dacă vor păți ca în anii trecuți, atunci e foarte rău. Poate patronul-antrenor are sclipiri de mare, mare antrenor și ajunge chiar în grupele Ligii Campionilor.

Ce să învețe Gigi Becali? El nu e anti-fotbal, e anti-sport. Eu știu foarte bine. Ce să știe el? Gigi Becali pălăvrăgește. Câștigă, plânge de bucurie. El vrea să fie antrenor. Bineînțeles că se pot spune multe, dar nu vreau să intru în acest subiect de a vorbi de multe persoane. Simt că e și încurajat. Vor unii să-i dea diplome. Chestii din-astea de doi lei care se pot întâmpla doar în România, doar în fotbalul românesc”, a spus Victor Pițurcă la televiziunea DigiSport.

Pentru FCSB urmează meciul cu CFR Cluj de duminică, 14 aprilie, de la ora 21:00, în etapa #4 din play-off-ul Superligii României. Cele două se vor întâlni pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.

Cum arată clasamentul play-off-ului

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte