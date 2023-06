Patronul FCSB a atacat mai mulți conducători de cluburi din primul eșalon al României, printre care și pe Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, pe care l-a numit „sclav”, asemenea celorlalți care nu au fost de acord cu eliminarea regulii U21.

Victor Angelescu l-a ironizat pe Gigi Becali: „Am râs mult”

Victor Angelescu, celălalt acționar de la Rapid care posedă 30% din capitalul clubului, a reacționat după tirada lui Gigi Becali și a precizat că ar fi fost mai surprins dacă latifundiarul din Pipera ar fi fost mai cumpătat.

„Sincer, pe mine m-a amuzat. Normal, nu este frumos, o să avem și o reacție oficială. Nu are rost să comentez asemenea comportament. E treaba domnului Becali, nu putem noi să-l educăm. Nu avem cum, trebuia să-l educe cineva până la vârsta asta. Nu e normal să vorbească așa, dacă nu a înțeles până la vârsta asta, nici acum nu mai are cum să învețe.

Am râs când am citit, eu eram mai surprins dacă reacționa normal. Era mai surprinzător dacă era decent. Noi am votat așa cum am vrut. Nici măcar nu se putea. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni nimic, nu am fost invitați să facem un front comun. Am citit doar în ziare, dacă se dorea acest lucru, ar fi trebuit să ne vedem și să facem un front comun.

Noi nu suntem neapărat pro acestei reguli U21, noi am vrea să promovăm jucători. Dacă mai aducem jucători străini o să ajungem și mai rău. Echipele ar trebui să fie recompensate pentru că promovează jucători. Dacă vrem să facem anumite schimbări ar trebui să stăm de vorbă.

E adevărat că Liga ar trebui să fie mult mai implicată. Dacă doream să schimbăm, oricine avea drept de vot. Sunt de acord, nu neapărat în această chestiune, Liga ar putea să ne reprezinte mult mai bine”, a spus Victor Angelescu, potrivit DigiSport.

Mai lejer față de anul trecut! Ce program are Rapid în noul sezon al Superligii României

Giuleștenii au debutat în forță startul stagiunii trecute. Atunci, Rapid s-a luptat în primele trei etape ale sezonului cu CFR Cluj (0-1), FCSB (2-0) și Universitatea Craiova (0-1).

Acum însă s-ar putea spune că formația dirijată de Adi Mutu nu a mai prins un program infernal. Rapid o va întâlni pe Sepsi OSK în prima rundă, pe 'U' Cluj în a doua etapă și pe FC Botoșani în a treia.