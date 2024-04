Victor Angelescu a răbufnit după egalul din Bănie! "Dom’le, dă-l naiba, nu se poate!

Angelescu: "Da-l naiba de ADN al Rapidului"

Victor Angelescu, unul dintre acționarii clubului Rapid, nu a ezitat să arate că nu acceptă să atribuie eșecurile echipei expresiei "e în ADN-ul Rapidului".

În ciuda unui început promițător și a unui avantaj numeric pe teren, Rapidul a suferit o înfrângere, iar Angelescu și-a exprimat confuzia față de această transformare bruscă a jocului. Universitatea Craiova - Rapid s-a terminat 2-1.

Angelescu a criticat dur jocul echipei în a doua repriză, subliniind că nu înțelege cum jucătorii pot să treacă de la o prestație solidă la o cădere atât de abruptă.

”Toată lumea spune că ăsta e ADN-UL Rapidului. Dom’le, dă-l naiba de ADN al Rapidului, nu se poate! Nu știu ce să zic. Tot timpul găsim câte o scuză. Poate jucătorii și toți cei ce țin de partea sportivă nu sunt mental pregătiți să ne batem la campionat.

Nu era ca și cum câștigam titlu în acest meci și ei s-au speriat, dar e inexplicabil cum într-un meci poți să joci atât de bine, după care aceiași jucători să se transforme și să joace atât de slab când suntem cu un om în plus.

Când ai 1-0 și om în plus, trebuie să te duci tu peste ei, nu poți să ai asemenea căderi. Dacă tu joci atât de bine 11 la 11, cum să îți fie frică să joci 11 la 10? Nu înțeleg”, a declarat Victor Angelescu, conform Fanatik.

Părerea lui Victor Angelescu despre partida din Bănie

În ciuda acestui eșec, Angelescu a recunoscut că prima parte a meciului a fost promițătoare, dar este dezamăgit de incapacitatea echipei de a-și menține nivelul de joc. Cu toate acestea, Angelescu rămâne hotărât să susțină echipa și să continue să își sprijine clubul Rapid în ciuda provocărilor pe care le întâmpină.

„Vă dați seama, ne-am bucurat când am avut 1-0. Am avut o primă repriză foarte bună, în care cei de la Craiova n-au ajuns o dată la poartă, au avut doar un singur corner. Noi am avut lovituri libere, cornere, ocazii foarte mari, am jucat excepțional 11 la 11, am dat gol, au luat 'roșu' si după aia nu pot să-mi explic.

Sunt de ceva ani în fotbal și e pentru prima dată când nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Se întâmplă să ai zile rele, meciuri proaste, anul trecut ne-a bătut Farul cu 7-2 la un moment dat, doar că ei au prins o zi excepțională, noi o zi foarte proastă. Așa cum s-a întâmplat și cu FCSB, noi am prins o zi foarte bună, ei o zi foarte proastă.

Lucrurile astea se întâmplă, dar pe decursul unui meci tu să joci atât de bine 11 la 11, să dai gol, să ai om în plus și dintr-o dată , inexplicabil, să nu mai poți să nu mai ieși de la tine din careu, nu mi s-a întâmplat. Ok, cădere mentală…de ce cazi? Ai 1-0, joci 11 contra 10, ei trebuiau să cadă mental, nu noi

Nu știu dacă a fost o cădere mentală că nu existau motive. Chiar și dacă primești un gol, asta e, se mai întâmplă, dar cu un om în plus, mai ales că jucam mai bine, trebuia să te duci peste ei. După. am mai luat un gol și din minutul 60 nu cred că am mai avut două ocazii”, a declarat Victor Angelescu, conform sursei citate.

