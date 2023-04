Victima lui Edjouma reacționează dur după conferința lui Vassaras: "Așteptăm să moară cineva!"

Igor Armaș (35 de ani), fundașul lui FC Voluntari, a fost victima a două faulturi foarte dure în acest sezon: (35 de ani), fundașul lui, a fost victima a două faulturi foarte dure în acest sezon: primul contra lui FCSB, în februarie , când Malcom Edjouma l-a lovit cu talpa în figură, iar al doilea în ultima etapă, contra celor de la Petrolul, când Christian Irobiso l-a călcat în zona tendonului

Igor Armaș: "Probabil CCA așteaptă să moară cineva"

În ambele cazuri, arbitrii Radu Petrescu, respectiv Sorin Costreie le-au arătatat doar cartonaș galben lui Malcom Edjouma și Christian Irobiso. Kyros Vassaras a susținut că jucătorul lui FCSB trebuia eliminat, însă nu și atacantul Petrolului.

După ce a văzut conferința de presă a președintelui CCA, Igor Armaș a avut o reacție dură, spunând că, probabil, Vassaraș "așteaptă să moară cineva" pentru a se lua măsuri mai dure împotriva unor astfel de intervenții.

"E o situație ciudată. Credeam că s-a schimbat puțin situația, s-a făcut mult zarvă, s-a discutat mult despre incidentul ăla. Cel mai grav mi s-a părut că, chiar dacă nu a observat arbitrul în teren sau cel din camera VAR, a ieșit domnul responsabil de arbitri și a zis că n-a fost roșu, pentru că m-a călcat (n.r - Irobiso) la călcâi, ceea ce nu mi se pare corect. La mine tot tendonul e vânăt, n-are nicio treabă cu câlcâiul. Când toată lumea spune că a fost roșu și un singur domn spune că n-a fost, atunci trebuie să ne punem întrebări.

Da, sincer eu credeam că o să fie corect, să spună că s-a greșit. Și fotbaliștii greșesc, nici atacanții nu dau goluri, dar ar fi fost foarte bine să spună că a greșit, că nu a fost intenționt. Mi se pare anormal.

Eu o să-mi fac treaba în continuare. Eu sunt de părere că arbitrii nu fac intenționat. Dacă au făcut-o, au făcut-o pentru că nu s-au informat destul, nu au văzut faza bine, dar eu sunt sigur că, dacă vor fi intrări din astea în continuare, se vor pedepsi cu cartonaș roșu.

Așteptăm să moară pe cineva și după aia poate se schimbă ceva. Eu am avut mare noroc că am scăpat din aceste două faze doar cu picioarele vinete și cu umerii... bine că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Ce putem noi schimba? Noi am ieșit în fața presei, am arătat ce s-a întâmplat și nu s-a schimbat nimic. Trebuie să punem presiune, noi, dumneavoastră și conducătorii cluburilor", a spus Igor Armaș, la Fanatik.