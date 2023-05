După 2-1 în turul din deplasare, FC Porto a pierdut cu același scor în timpul regulamentr. Famalicao, la care Alex Dobre a fost titular și a jucat 73 de miute, avea 2-1 după 90 de minute, în urma golurilor marcate de Jhonder Cadiz (21) și Ivan Jaime (75). Meciul a intrat în prelungiri, unde Porto a dat lovitura pe final, grație reușitelor lui Otavio (120+1) și Evanilson (120+4).

În minutul 88, experimentatul fundaș portughez Pepe (40 de ani) a avut o adevărată criză de nervi, iar după meci a explicat că a fost victima unei insulte rasiste. Argentinianul Santiago Colombatto (26 de ani), de la Famalicao, l-ar fi numit "maimuță", iar arbitrul Manuel Mota, care ar fi auzit discuția, nu l-a sancționat.

"E păcat că se întâmplă așa ceva între sportivi la un astfel de nivel. Din nefericire, arbitrul nu a avut curaj, chiar dacă l-a auzit numindu-mă 'maimuță'. Nu am ieșit de pe teren din respect pentru oamenii care au venit aici și au plătit, pentru oamenii careu sunt acasă.

E regretabil că se întâmplă așa ceva între jucători, mai ales în fața arbitrului. Arbitrul avea autoritatea și dovada de a schimba o astfel de poveste neagră, însă i-a lipsit curajul. Este inacceptabil", a spus Pepe, potrivit Record.

Presa din Portugalia scrie că Pepe a făcut după meci și o plângere la poliție împotriva jucătorului de la Famalicao.

