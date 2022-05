Veste proastă pentru Dinamo înainte de barajul de retrogradare cu U Cluj! Doi jucători s-au accidentat chiar la ultimul antrenament 

Dinamo va disputa în deplasare prima manșă a barajul de retrogradare cu U Cluj, pe 21 mai, de la 20:30, LIVE TEXT pe www.sport.ro. Iar elevii lui Dusan Uhrin (54 ani) sunt nevoiți să obțină un rezultat pozitiv înaintea returului de pe Ștefan cel Mare.

Doar că antrenorul ceh a primit o veste proastă înaintea primului meci cu U Cluj. Potrivit Fanatik, Cristiano Figueiredo (31 ani) și Jonathan Rodriguez (31 ani) s-au accidentat la ultimul antrenament înaintea duelului cu echipa pregătită de Erik Lincar (43 ani) și nu vor putea fi utilizați în primul meci.

Mircea Lucescu: „Mă voi întoarce la Dinamo”

„Dacă am același entuziasm și se termină stadionul, mă voi întoarce la Dinamo. Am promis ministrului că vin, dar nu știu ce va fi! Voi fi însă acolo. Stadionul va schimba totul. Nu uitați că un stadion îți aduce cel puțin 12-13 puncte în plus. Iar oamenii au nevoie de timp ca să își dea seama ce înseamnă casa lor, prezența suporterilor, steagurile, tricourile. Mai avem nevoie de timp până vom vedea stadioanele noastre arhipline.

Lucrurile nu se câștigă de azi pe mâine, e nevoie de timp. La Rapid o să vină succesul, la fel și la Dinamo. Steaua n-a mai câștigat campionatul pentru că n-a avut propriul ei stadion. Steaua! Pentru mine e Steaua”, a declarat Mircea Lucescu în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.