Veste mare primită de Siyabonga Ngezana! Sud-africanii au făcut anunțul oficial

La scurt timp după ce s-a scris că este dorit de Lorient, formație din Ligue 1, Siyabonga Ngezana a fost inclus în lotul preliminar al naționalei Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție care va începe în luna ianuarie.

Selecționerul Hugo Broos a stabilit lotul preliminar pentru turneul final, care conține nu mai puțin de 50 de jucători. Pe lista finală, care ar urma să fie stabilită la începutul anului, vor rămâne doar 23 de nume.

Ngezana a fost convocat până acum doar la naționalele de juniori ale Africii de Sud, ultima oară în 2019. Dacă va face parte de pe lista finală pentru Cupa Africii, fundașul va rata primele meciuri ale lui FCSB din 2024, când vicecampioana are programe dueluri cu UTA Arad, Universitatea Craiova, Farul sau Sepsi în Liga 1.

Cupa Africii pe Națiuni se va disputa în Coasta de Fildeș, în intervalul 13 ianuarie - 11 februarie. Africa de Sud face parte din grupa E și urmează să întâlnească Mali (16 ianuarie), Namibia (21 ianuarie) și Tunisia (24 ianuarie).

