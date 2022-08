Veste mare pentru FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali

După ce FCSB s-a calificat în play-off-ul Conference League, Gigi Becali a anunțat că va mai transfera doi jucători. Unul dintre ei este Vadim Rață, care a fost deja prezentat oficial, iar al doilea ar urma să fie un atacant. "Da, și Safranko e o țintă", recunoștea Gigi Becali, în urmă cu două zile, la Pro Arena.

FCSB ar avea șanse mai mari acum să îl transfere pe Safranko, având în vedere că situația actuală a atacantului slovac.

Publicația SABC Sport scrie că Mamelodi Sundowns ar urma să se despartă de Pavol Safranko în această vară, existând zvonuri potrivit cărora slovacul nu a fost trecut pe lista echipei pentru sezonul următor. Motivul ar fi reprezentat de o regulă din Africa de Sud, care le permite cluburilor să aibă doar cinci străini în lot, iar Safranko nu ar fi printre cei vizați de conducerea campioanei.

"În ceea ce îl privește pe Safranko, clubul va face anunțuri. Profilul clubului nostru s-a schimbat puțin. Și sunt anumite lucruri... dar nu pot să spun nimic acum, clubul va anunța", a fost declarația evazivă oferită de Rulani Mokwena, antrenorul lui Mamelodi Sundowns.

Deși tehnicianul nu a oferit un răspuns clar în privința atacantului, publicația citată este sigură: "Dacă citim printre rânduri, Mokwena a sugerat că Safranko nu mai are un viitor la acest club".

Mamelodi Sundowns are expected to offload striker Pavol Safranko with indications that the player has not been registered for the season.

