Marius Ștefănescu a fost unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Superligă, în ultimele două sezoane. Jucător esențial în câștigarea Cupei României de către Sepsi, în stagiunea trecută, când a marcat două goluri în semifinala cu CSU Craiova și ambele reușite ale echipei sale în finala cu FC Voluntari (2-1), el speră să păstreze trofeul la Sf. Gheorghe. Deși a fost supranumit "Noul Maxim", pentru că a fost crescut de Mihai Georgescu la Viitorul Cluj, la fel ca jucătorul de la Beșiktaș, Ștefănescu se declară un mare fan al lui Leo Messi, de la care încearcă să copieze anumite lucruri.

La ce te aștepți de la meciul cu Rapid?

Cred că o să fie un meci greu. Știm ce am pățit aici, pe Giulești, la începutul anului. Am pierdut cu 3-0 fără drept de apel, dar sper să facem un meci bun acum și să câștigăm. E un stadion bun. Adică pentru ei. Fanii sunt alături de ei și chiar îi împing de la spate. Cred că de asta e frumos fotbalul. Dacă ar fi la fel pe toate stadioanele, altfel te simți și tu ca jucător, te simți fotbalist.

Cum a fost acest sezon pentru tine?

A fost un sezon bun. Pe final, mai ales, am reușit să și marchez. Și bun pentru echipă, pentru că am reușit să intrăm în play-off și să intrăm în finala Cupei. În fiecare sezon ne dorim să ajungem cât mai sus. Totuși, am ajuns în play-off. Ne-am luptat până să ajungem aici, în pauza de iarnă eram chiar departe. Zic eu că a fost un sezon bun. Știu că s-a scris că există oferte pentru mine, dar eu nu am fost anunțat să fi venit ceva la club, așa că mă concentrez pe jocul meu la Sepsi.

Atuurile lui Sepsi: omogenitatea, stabilitatea și tactica lui Bergodi

Care sunt atuurile lui Sepsi?

Avem omogenitate, suntem câțiva jucători de mulți ani aici. Și tactica lui Mister (zâmbește). În plus, toată lumea știe că Sepsi este un club stabil.

Ce adversar ți s-a părut cel mai puternic în acest sezon?

Sunt multe echipe. Și FCSB, și Farul, și CFR-ul, până la urmă a fost campioană cinci ani la rând, cred că mai au șanse și anul acesta. Cred că prima șansă la titlu o au Farul și FCSB-ul. Totuși, dacă cei de la Farul sunt pe primul loc, cred că au un joc al lor, un stil al lor, și sunt pe merit acolo, pe primul loc.

Cum te-ai simțit la echipa națională?

Nu știu dacă prezența mea acolo a fost o surpriză, nu pot să zic eu. Cred că prin evoluțiile mele am meritat să ajung acolo și, dacă selecționerul a dorit să mă introducă, cred că am făcut lucruri bune în acel meci oficial. Pe viitor sper să fiu din nou acolo. M-am simțit foarte bine, am fost primit foarte bine și a fost un vis îndeplinit al copilăriei mele.

"E foarte greu să-l copiezi pe Messi, dar de la el mă inspir la multe faze"

Care este primul meci al naționalei pe care ți-l amintești?

Sincer (face o grimasă), îmi aduc aminte când a ratat Adi Mutu penalty-ul, când a apărat Buffon șutul. La Euro 2008, nu? Nu pot să zic că am fost supărat, dar pot să zic că țin minte dezamăgirea și acum.

Ai vreun idol sau model de la care te inspiri în jocul tău?

Idolul meu de mic a fost Messi. Cu Messi am fost eu, de la el încerc să iau anumite lucruri. E foarte greu să-l copiezi pe Messi, dar de la el mă inspir la multe faze și chiar îl urmăresc atent. Îmi place fotbalul argentinian, tipul de fotbalist din Argentina, mai rapid, mai mingicar, care se descurcă bine cu mingea.

Dacă l-ai întâlni pe Messi, ce i-ai zice ceva, i-ai cere ceva?

(zâmbește) I-as cere să-mi dea stângul lui. Ar fi o onoare, o mulțumire doar să mă întâlnesc cu el. Dar vă dați seama că este foarte greu.

"Știm că 'U' Cluj e o echipă bună, dar mergem la finală ca să o câștigăm"

Cum crezi că va fi finala Cupei României din acest an?

Știm că "U" Cluj e o echipă bună, dar mergem la finală ca să o câștigăm. Noi sperăm să câștigăm și să ținem trofeul unde este acum, la Sf. Gheorghe. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mine în Cupă, am dat goluri în semifinală și în finală. Nu pot să zic că sunt un specialist al Cupei României, dar este un trofeu la mijloc și orice jucător cred că se ambiționează să dea mai mult într-o finală ca să câștige acel trofeu.

A fost o sărbătoare frumoasă anul trecut, s-a strâns tot orașul. Acum nu am stabilit cum vom sărbători victoria. Ne concentrăm pe meci, sperăm să o câștigăm și la final vom vedea cum vom sărbători. Domnul Bergodi ne vrea concentrați la meciurile de campionat, pentru că trebuie să fim atenți la orice meci, se spune că următorul meci este cel mai important. Vrem să scoatem rezultate bune cu Rapid și CFR Cluj. Dar cred că subconștientul nostru este la finală.

Ce faci în afara fotbalului, ce hobby-uri ai?

De obicei îmi petrec timpul alături de prietena mea. Mergem pe afară, la plimbare, la film. Nimic special, nu sunt pescar, vânător, pilot de raliuri sau ceva de genul acesta. Îmi plac filmele de acțiune. Nu pot să zic că am un actor favorit, îmi plac filmele de acțiune și le urmăresc cu plăcere.

Născut la Caracal, transferat de Sepsi la 16 ani

Marius Ștefănescu (23 de ani / 168cm) este născut la Caracal și s-a format la CSȘ Caracal (2008-2012), Viitorul Cluj (2012-2014) și Sepsi OSK (2014-2017), iar la seniori a evoluat pentru clubul din Sf. Gheorghe (2017, 2019-2023) și KSE Tg. Secuiesc (2017-2019 / împrumutat).

A fost chemat pentru trei acțiuni la naționala României, dar a evoluat doar contra Muntenegrului (iunie 2022 / 60 min) și în amicalul cu Moldova (noiembrie 2022 / 30 minute). În palmares are Cupa României (2021-2022 / + finale în 2020-2021 și 2022-2023) și Supercupa României (2022). Fotbalistul poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și fundaș stânga, și a mai jucat ocazional ca fundaș dreapta, închizător și mijlocaș central ofensiv, mai are contract cu Sepsi până în iunie 2024, iar acum este cotat la 1 milion de euro de către site-urile de specialitate.

Acesta a bifat 35 de prezențe și 7 goluri în toate competițiile în actuala stagiune și ar putea deveni cel mai scump jucător din istoria clubului din Covasna. Sepsi ocupă locul șase în play-off, unde mai are de jucat cu Rapid (12 mai / deplasare), CFR Cluj (20 mai / acasă) și CSU Craiova (27 mai / deplasare), iar finala Cupei României 2023 se va disputa pe 24 mai, la Sibiu, contra lui "U" Cluj.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Sepsi OSK (FB)