"Vedem dacă s-a îndeplinit". Victor Angelescu i-a stabilit obiectivul lui Cristiano Bergodi + când va reveni Petrila

Victor Angelescu a dezvăluit că este mulțumit de transferurile făcute și acum așteaptă să vadă rezultate bune ale echipei.

Care e starea de sănătate a jucătorilor accidentați

Acționarul minoritar de club a explicat că Petrila a revenit la antrenamente, Albion Rrahmani este refăcut, iar Cătălin Cîrjan va rămâne în lor până la finalul sezonului, cel puțin.

"Noi, conducerea, am făcut tot ce a ţinut de noi. Am adus jucătorii ceruţi devreme, ca să prindă tot cantonamentul. Transferurile sunt foarte bune, acolo unde ne-am dorit, n-am ratat vreo ţintă. Acum e momentul lor, al staffului şi jucătorilor, să demostreze. Da, Cîrjan rămâne.

Trebuie să arătăm altfel, ne-am întărit. Nu am tras vreo line, avem încredere în Cristiano Bergodi. Tragem linie atunci când avem un obiectiv şi vedem dacă s-a îndeplinit sau nu. N-a avut postul ameninţat, dar nu înseamnă că nu ne dorim să începem bine, că am încheiat anul şchiopătând. Acum am transferat jucători valoroşi, a revenit Rrahmani, care e apt, şi ne aşteptăm să arătăm altfel.

Petrila a reintrat în antrenamentele cu mingea. Estimăm că în două, trei săptămâni va putea juca. Acum avem doi, chiar trei fotbalişti pe post. E concurenţă între toţi, nu doar între Petrila şi Krasniqi. Cel mai bun joacă", a declarat Victor Angelescu, potrivit Orange Sport.