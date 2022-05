FCSB s-a despărțit la finalul acestui sezon de Paulo Vinicius, iar Becali i-a transmis și lui Andrei Miron, care mai are contract doar până în iarnă, că își poate căuta o altă echipă. În schimb, la vicecampioană vor reveni din împrumut doi jucători pe care echipa lui Toni Petrea plănuiește să îi folosească în centrul defensivei: Dragoș Nedelcu, de la Farul, dar și Denis Haruț, de la FC Botoșani.

Variante pentru FCSB

Celor doi li se alătură Iulian Cristea pe lista variantelor pentru postul de fundaș central la FCSB, însă formația patronată de Gigi Becali mai are nevoie de cel puțin un fotbalist în acea zonă a terenului. Recent, omul de afaceri a făcut portretul jucătorului căutat la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

"Eu am nevoie de fundași centrali de 24-25 de ani, puternici, care să dea cu capul. Așa ca Gardoș, cum dădea cu capul", a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport, adăugând ulterior că nu vrea să plătească o sumă de transfer și că acceptă doar jucători liberi de contract.

www.sport.ro prezintă doi fundași centrali care s-ar încadra în criteriile stabilite de Gigi Becali, ținând cont și de o dorință exprimată în trecut de patronul lui FCSB, conform căreia și-ar dori să mizeze doar pe fotbaliști români.

Paul Iacob (25 de ani, 1,85m, își încheie contractul cu Chindia Târgoviște) - A fost dorit de FCSB și în iarnă, când Gigi Becali a anunțat că i-a făcut o ofertă la recomandarea lui Mihai Stoica. Ulterior, managerul general al clubului spunea că s-a retras din cursa pentru semnătura fundașului, deranjat de faptul că informația a apărut în spațiul public și a dat naștere unei licitații.

40 de meciuri a strâns Paul Iacob în acest sezon. A reușit o pasă de gol, a încasat opt cartonașe galbene și unul roșu.

FC Viitorul, Gaz Metan, FC Brașov, ASA Târgu Mureș și Dunărea Călărași sunt echipele la care a mai jucat

1 milion de euro este cota de piață a fundașului, conform Transfermarkt

Daniel Celea (26 de ani, 1.87m, își încheie contractul cu Chindia Târgoviște) - În vara anului trecut, Celea dezvăluia că a fost pe lista lui FCSB, însă transferul a picat după ce Gigi Becali ar fi stabilit "să aducă doar jucători peste 1.90m pe postul respectiv".

27 de meciuri a jucat Daniel Celea la Chindia Târgoviște în acest sezon. A încasat patru cartonașe galbene.

ACSO Filiași, Sporting Roșiori, UTA, Pandurii, CS Mioveni, Sepsi și LSK Lodz (Polonia) sunt echipele la care a mai jucat Daniel Celea

550.000 de euro este cota de piață a fundașului, conform Transfermarkt

Gigi Becali: "Am nevoie de fundași ca Gardoș"

Becali nu este mulțumit de evoluțiile lui Vinicius și Andrei Miron. Primul va pleca de la FCSB, iar lui Miron i s-a transmis că are ușa deschisă în cazul în care primește oferte de la alte cluburi.

În timp ce vorbea despre profilul fundașui central pe care l-ar vrea la FCSB, Becali și-a amintit de Florin Gardoș, prezent în studioul emisiunii Ora Exactă în Sport.

"Eu am nevoie de fundași centrali de 24-25 de ani, puternici, care să dea cu capul. Așa ca Gardoș, cum dădea cu capul. Nu numai că am făcut performanțe, am luat bani pe el! Pe mine mă interesează banii, am luat bani pe el! Măcar de-aș mai avea vreo 2-3 de Florin Gardoș să mai iau câteva milioane!", a spus Becali, la Ora Exactă în Sport.