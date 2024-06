”Valeriu Iftime, învins categoric în comuna Mihai Eminescu, unde a candidat la Consiliul Local”, titrează astăzi Botoșani News, care detaliază situația patronului lui FC Botoșani:

”Liderul interimar al PNL, Valeriu Iftime, a fost învins categoric în comuna Mihai Eminescu, unde a candidat la Consiliul Local. În comuna lui Verginel Gireadă, PSD a luat 11 mandate de consilier local din totalul celor 15.

Gireadă s-a impus categoric și la alegerile pentru funcția de primar, cu peste 70%.

De asemenea, la Cătămărăști Deal, unde Iftime are domiciliul, Gireadă a întrunit 63,26% din voturi, iar candidatul PNL 31,96%”.

Valeriu Iftime era încrezător: "Simt că am câștigat războiul!"

Conducătorul clubului din Liga 1 s-a arătat încrezător că a câștigat alegerile pentru șefia CJ Botoșani. Ma mult, Iftime era încrezător că și funcția de primar va reveni tot partidului din care face și el parte.

"Eu ce pot să vă spun? Ce este la București? (...) Eu simt că am câștigat Consiliul Județean și Primăria Botoșani, dar nu am cum să fac vreo altă informație până la exit poll-ul final. Lucrurile sunt complicate, dacă orașul Botoșani merge cu plus, o să vedem ce se întâmplă în comune, iar ideea este că s-au mai adus tot felul de oameni la final.

Eu repet, acest tip de război l-am câștigat. Vorbesc de președinția Consiliului Județean și cred că și Primăria municipiului Botoșani, dar cred că avem șanse foarte mari și la Dorohoi. În afară de orașele Flămânzi sigur, Ștefănești sigur, Darabani sigur, la Săveni nu, dar acolo sunt convins că de acolo vin foarte multe voturi la consiliul județean.

La Bucecea nu sunt sigur. La Bucecea și Săveni sunt doi primari cumva bine stabilizați. Cel mai bine este să așteptăm un exit poll de la noi și abia atunci vom putea face mai multe declarații. Nu știu dacă să mă bucur sau ce să fac, am emoții”, a declarat Valeriu Iftime, candidatul și președintele PNL Botoșani pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Botoșani.

PSD a câștigat însă alegerile pentru primar din municipiile Botoșani și Dorohoi, plus orașele Bucecea și Săveni și 52 de comune.

PNL a câștigat în orașele Flămânzi, Darabani și Ștefănești și în 11 comune, conform Botoșani News.